Merzļikinu pēc četrām ielaistām ripām nomaina Kivlenieks; Bļugeram gūti vārti

Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Kolumbusas "Blue Jackets" otrdien regulārās sezonas spēlē vārtos lika gan Latvijas hokejistu Elvi Merzļikinu, gan Matīsu Edmundu Kivlenieku, komandai piedzīvojot zaudējumu pret Filadelfijas "Flyers" hokejistiem, bet Pitsburgas "Penguins" komandas uzbrucējs Teodors Bļugers jau trešo maču pēc kārtas atzīmējās ar rezultativitāti.

Kolumbusas vienība ar rezultātu 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) atzina Filadelfijas kluba pārākumu.

Merzļikins spēles pirmo 43:40 minūšu laikā atvairīja astoņus no 12 metieniem (66,7%), bet pēc tam vārtos stājās Kivlenieks, kurš tika galā ar diviem no trim pretinieku raidījumiem.

Jau pats spēles sākums Merzļikinam izvērtās neveiksmīgs. Mača ceturtajā minūtē Kevins Heizs izpildīja metienu no aizvārtes, pēc kura ripa vispirms skāra aizsarga Endrjū Pīka slidu, bet tad atsitās pret Merzļikina plecu un ielidoja vārtos. Savukārt minūti vēlāk Šons Kuturjē aizbēga vienatnē pret Merzļikinu, ripu izlaižot cauri viņa kājsargiem un panākot rezultātu 2:0.

Perioda izskaņā Filadelfijai par hokejista atrašanos vārtsarga laukumā netika ieskaitīts vārtu guvums. Taču otrajā trešdaļa Filips Maijers tāpat palielināja pārsvaru, ripu pēc skaistas izspēles raidot nepiesegtā vārtu stūrī.

Olivers Bjorkstands vienus vārtus atspēlēja, bet trešā perioda ievadā Treviss Konenčijs pielaboja uzmetienu vārtu virzienā, piespiežot Merzļikinam kapitulēt jau ceturto reizi.

Matiss Kivlenieks takes over for Merzlikins in net for #CBJ pic.twitter.com/K0FS4z4UOQ