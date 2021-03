Mogo/LSPA atspēlējas no divu vārtu deficīta un uzvar HK Dinaburga

Mogo/LSPA svētdien Latvijas čempionāta mačā savā Mogo hallē atspēlējās no divu vārtu deficīta un ar 4:2 uzvarēja HK Dinaburga hokejistus. Mogo/LSPA labā divus vārtus guva Gatis Gricinskis, pa vieniem Daniels Mūrnieks un Jānis Ozoliņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mogo/LSPA vārtos spēli sāka Henrijs Ančs, daugavpiliešiem Marks Slavinskis. Gandrīz visu pirmo trešdaļu rezultāts uz tablo saglabājās 0:0. Pēdējā minūtē mājnieki nopelnīja vairākumu, kas veiksmīgāks izrādījās Dinaburgas hokejistiem. Sergejs Meļņikovs aizbēga no Mogo/LSPA aizsargiem, atdeva piespēli uz labo malu, kur Ernesta Azareviča mestā ripa no tālā staba trāpīja vārtos.

Otrā perioda sākumā ripa no tiesneša slidas nonāca vārtu priekšā. Ar Joffes Haima metienu Ančs tika galā, bet atsisto ripu tukšajā stūrī iemeta Jānis Kārkliņš. Trešās trešdaļas pirmajā minūtē viesi nopelnīja noraidījumu, un vairākumā ar precīzu metienu Daniels Mūrnieks samazināja rezultāta starpību. Savukārt spēlējot mazākumā Mogo/LSPA hokejistiem izdevās panākt neizšķirtu. Slavinskis, izslidojis no vārtiem, deva piespēli savam partnerim, bet pie ripas tika Gatis Gricinskis, kurš, trāpot pa vārtsarga slidu, guva mājnieku otros vārtus. Pēc piecām minūtēm Slavinskis pēc Reiņa Virsnīša metiena atsita ripu vārtu priekšā, ļaujot Jānim Ozoliņam sevi pārspēt trešo reizi. Pēdējā minūtē viesiem Slavinska vietā nāca sestais laukums spēlētājs. Daugavpiliešu kļūda uz zilās līnijas ļāva mājniekiem pārtvert ripu, un Gricinskis to raidīja tukšajos vārtos - 4:2 Mogo/LSPA uzvara.

Mogo/LSPA komandā par labāko spēlētāju tika atzīts Jānis Ozoliņš, HK Dinaburga - Ernests Azarevičs.

Mogo/LSPA regulārās sezonas pēdējo spēli aizvadīs trešdien, 17. martā 19:15 savā Mogo hallē tiekoties ar HK Olimp/Venta 2002 hokejistiem.