'Mogo/LSPA' sagrauj Rīgas 'Dinamo' hokejistus

"Mogo/LSPA" sestdien Latvijas atklātā čempionāta mājas spēlē ar 13:0 sagrāva Rīgas "Dinamo" hokejistus, portālu "Delfi" informēja Hokeja kluba Mogo pārstāvis Jānis Janševics.

Otrā cīņā sestdien hokeja skola "Rīga" mājas spēlēs atzina "Prizma" pārākumu ar 3:5 (1:1, 1:2, 1:2).

Piecus vārtus "Mogo/LSPA" labā guva Rūdolfs Maslovskis, pa vieniem Krišs Lipsbergs, Rodrigo Strautiņš, Rolands Strautiņs, Ernests Krūms, Niks Zīle, Aleksandrs Biškins, Ņikita Ļaščenko un Renārs Kamergarauzis.

Pēc divus spēļu pauzes "Mogo/LSPA" vārtos stājās Henrijs Ančs, viesiem vietu vārtos ieņēma Ralfs Pilsētnieks. Asajā un nepiekāpīgajā pirmajā trešdaļā komandas kopā nopelnīja astoņus noraidījumus. Pēdējais vairākums ļāva mājniekiem izvirzīties vadībā. Astoņas sekundes līdz perioda beigām Rūdolfs Maslovskis izrāvās viens pret vārtiem un pārspēja Pilsētnieku.

Divas pārtvertas ripas ļāva Rūdolfam iemest divas ripas arī otrā perioda sākumā. Pirmajā gadījumā Maslovskis guva vārtus pēc saspēles ar Artūru Ozoliņu, un pēc nepilnas minūtes Mogo/LSPA uzbrucējs veica reidu no savas zilās līnijas, beigās apspēlējot arī Pilsētnieku. Pēc Kriša Lipsberga metiena no zilās līnijas ripa viesu vārtos ielidoja ceturto un pēc Rodrigo Strautiņa raidījuma no kreisā iemetiena apļa augšas piekto reizi. Ar to pietika, lai Pilsētnieku nomainītu Rūdolfs Lazdiņš. Tomēr arī viņš bija spiests kapitulēt jau pēc nepilnām divām minūtēm, šoreiz precīzi metot Rolandam Strautiņam. Ernests Krūms un vēlreiz Maslovskis bija izveicīgākie vārtu priekšā, pēc atvairītiem metieniem gūstot vēl divus vārtus - 8:0.

Arī trešajā periodā spēles gaita nemainījās - Niks Zīle, Aleksandrs Biškins un Ņikita Ļaščenko Dinamo vārtos sameta nākamās trīs ripas. Mača izskaņā Kārlis Ozoliņš nolika ripu pa metienam Maslovskim, un Rūdolfs guva savus piektos vārtus. Priekšpēdējā minūtē Lazdiņu pārspēja arī Renārs Kamergrauzis, pieliekot spēlei punktu - 13:0.

Ančs "Mogo/LSPA" vārtos atvairīja visus 22 pretinieka metienus.

Regulārās sezonas pēdējo spēli Mogo/LSPA aizvadīs sestdien, 25. februārī 13:30, savā Mogo hallē tiekoties ar Zemgale/LLU hokejistiem.

Hokeja skola "Rīga" mājas spēlēs atzina "Prizma" pārākumu ar 3:5 (1:1, 1:2, 1:2). Mājiniekiem ar vārtu guvumu izcēlās aizsargi Krists Retenais un Alekss Simanovičs, kā arī uzbrucējs Kristers Ansons, bet par labāko komandā tika nosaukts uzbrucējs Raivis Strazdiņš, kura kontā rezultatīva piespēle.

Viesiem trīs (1+2) rezultativitātes punktus sakrāja Elvis Kaimiņš, bet divus (1+1) - aizsargs Kristaps Millers, kamēr par labāko tika nosaukts aizsargs Krists Apsītis, kura kontā viena rezultatīva piespēle.

Tabulas galvgalī ar 60 punktiem 31 mačā atrodas "Mogo"/LSPA komanda, 47 punkti 29 cīņās ir "Zemgale"/LLU komandai, bet 41 punkts 30 cīņās - Rīgas "Dinamo". 37 punkti 31 cīņā ir "Prizmai", 31 punktu 30 mačos guvusi Hokeja skola "Rīga", 23 punkti 29 mačos ir Viļņas "Hockey Punks", bet 30 cīņās - Kauņas "City". Elektrēnu "Energija" 30 spēlēs ir sakrājusi 22 punktus, bet divi punkti 30 spēlēs ir "Daugavpils Ledus Sporta Skola"/"Dinaburga" hokejistiem.

Šosezon līgā spēlē deviņas komandas - sešas no Latvijas un trīs no Lietuvas.

2021./2022.gada sezonā savu pirmo Latvijas čempionu titulu izcīnīja Jelgavas "Zemgale"/LLU, sērijā ar 4-0 pieveicot iepriekšējo čempioni "Olimp"/"Venta 2002".