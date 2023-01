Mūžībā devies leģendārais kanādiešu hokejists Halls

Pirmdien 84 gadu vecumā mūžībā devies leģendārais kanādiešu hokejists Bobijs Halls, informē Nacionālā hokeja līga (NHL).

Halls karjeras laikā divas reizes tika atzīts par līgas sezonas vērtīgāko spēlētāju un 1961.gadā palīdzēja Čikāgas "Blackhawks" triumfēt Stenlija kausa izcīņā. Tāpat viņš trīs reizes kļuva par NHL sezonas rezultatīvāko spēlētāju.

We are saddened by the passing of Blackhawks legend, the Golden Jet - Bobby Hull. pic.twitter.com/SKuRDwtcQB