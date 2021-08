Mūžībā devies leģendārais 'Rangers' uzbrucējs Žilbērs

Svētdien 80 gadu vecumā mūžībā devies Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Ņujorkas "Rangers" leģendārais uzbrucējs Rods Žilbērs, ziņo vienība.

Savas visas 18 sezonas NHL Žilbērs aizvadīja "Rangers" komandā, ņujorkiešus pārstāvot no 1960. līdz 1977. gadam. Kanādietis uzstādīja vai laboja 20 "Rangers" rekordus, savās karjeras beigās no labās malas uzbrucējiem rezultativitātē atpaliekot tikai no Gordija Hava.

Monreālā dzimušais Žilbērs NHL laukumā devās 1065 regulārā čempionāta spēlēs, kurās guva 406 vārtus un atdeva 615 rezultatīvas piespēles, bet Stenlija kausā viņam 79 mačos bija 34 vārti un 33 piespēles. Viņš ir "Rangers" visu laiku labākais vārtu guvējs un rezultatīvākais spēlētājs.

Līdz uzvarai Stenlija kausa izcīņā viņam neizdevās aizsniegts. Vistuvāk Žilbērs tam bija 1972. gadā, kad "Rangers" finālsērijā ar 2-4 zaudēja Bostonas "Bruins".

1982. gadā Žilbēru uzņēma NHL Slavas zālē. Viņa 7. spēlētāja numurs bija pirmais, ko "Rangers" komanda iemūžināja.

Pēc hokejista karjeras beigām Žilbērs astoņdesmito gadu beigās atgriezās "Rangers" organizācijā un strādāja dažādos amatos.