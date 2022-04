'MVP': Atklāta saruna ar LOK eksprezidentu, Pitsburgas briesmonis un mūžam jaunais Sirsniņš

Līdzīgi kā dabā, kur, kā jau nereti Latvijas aprīlī, ziema spītīgi negrib pamest laukumu, bet pavasaris kautrējas nākt uz maiņu, arī sporta medijā MVP iestājies zināms pārejas posms starp gadalaikiem: ziemas tēmas pamazām kūst, bet vasaras – met pirmos pumpurus. Šādā dinamiski miksētā noskaņā pagāja arī pagājusī nedēļa.

'MVPersonība': Aldons Vrubļevskis par krāpšanos Sočos, LOK prezidenta algu, bada maizi, pārvērtēto Briedi

Foto: Kadrs no video

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) vadībā Aldons Vrubļevskis bija kopš tās atjaunošanas 1988. gada 19. novembrī līdz pat 2020. gada vasarai – pusi kā ģenerālsekretārs, pusi kā prezidents. Viņam nav saprotama pašreizējās LOK vadības vēlme noliegt priekšteču paveikto, viņš paredz olimpisko spēļu norietu to pašreizējā formātā, kā arī skaidro, kāpēc Latvijā joprojām nav ilgtermiņa sporta politikas.

Turpināja barot briesmoni... Pitsburgas 'pingvīnu' pēdējā deja par Stenlija kausu

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Mazāk kā pēc mēneša NHL tiks "atkabinātas" regulāro sezonu ne tik veiksmīgi aizvadījušās vienības, lai jau spēcīgāko komandu starpā uzsāktu 2022. gada Stenlija kausa izcīņu. Latvija arī šopavasar cer uz Teodoru Bļugeru un viņa Pitsburgas "Penguins". Visticamāk – pēdējo reizi. "Droši var teikt, ka punkts, kurā "Penguins" no Krosbija-Malkina ēras varēja iziet relatīvi veiksmīgi, ir palaists garām," raksta Juris Miņins...

Rinalds Sirsniņš: 'Daži bļāva, ka masku nēsāšana esot genocīds. Īsts genocīds ir tagad Ukrainā...'

Foto: Jānis Martels, bkogre.lv

36 gadus vecais ogrēnietis Rinalds Sirsniņš ilgus gadus bijis viena no stabilākajām vērtībām saspēles vadītajā pozīcijā Latvijas basketbolā. Pašā augstākajā līmenī karjeras laikā gan neizdevās nostiprināties, taču lēmums, kas maksāja veiksmīgāku karjeru, palīdzēja iegūt ko vērtīgāku. Varbūt tieši tāpēc Rinaldam ir viedoklis ne tikai par basketbola laukumā, bet arī Latvijā un pasaulē notiekošo. Pagājušās nedēļas nogalē Sirsniņš savas dzimtās pilsētas komandu veda cīņā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas "Final Four".

Tāpat pagājušajā nedēļā pieslēdzāmies Latvijas hokeja izlases treniņiem, kur jau aktīvi notiek gatavošanās pēc mēneša gaidāmajam pasaules čempionātam, un kandidātu vidū ir arī Patriks Zabusovs – uzbrucējs, par pašu mājās zināms maz, taču kurš pēc Čehijas Ekstralīgā aizvadītās sezonas pretendē uz iekļūšanu sastāvā, kaut gan pats sevi nekautrējas dēvēt par... sliņķi. Snūkera spēles mīļotājiem saldo ēdienu pagādāja Jānis Bendziks, pievienojoties Eiropas žurnālistu sarunai ar vienīgo un neatkārtojamo Roniju O'Salivanu un uzklausīto pastāstot arī MVP lasītājiem – kontekstā ar Latvijas snūkera vadošā spēlētāja Radiona Judina izaugsmi, kas ne reizi vien mijusi ceļus arī ar O'Salivana gaitām. Bija arī savdabīgs stāsts par filipīniešu sportisti Hidilinu Diazu, kura vispirms pamanījās kļūt par valsts nodevēju, bet tad – tautas varoni, izcīnot Filipīnu vēsturē pirmo olimpisko zeltu, kā arī iepazīstinājām ar kādu ne vairs jaunu, taču tieši šobrīd popularitāti Latvijā iekarojošu sporta spēli – "padel" tenisu.

Kas gaidāms "MVP"

Šonedēļ detalizēti izsijāsim sastāvdaļas, kas Rīgas un Latvijas basketbolu vismaz uz papīra varētu vest brīnumainā sapņa par Eirolīgu virzienā, pastāstīsim par vienu no asākajiem Putina Krievijas kritiķiem Gariju Kasparovu, pieliksim punktu Kristapa Porziņģa sestajai sezonai NBA, paskaitīsim naudu, kas tiek tērēta kādas ļoti pretrunīgi vērtētas Latvijas sporta iestādes uzturēšanai pie dzīvības, šķetināsim kādu spiegu lietu no Austrumiem, vēlreiz atgriezīsimies pie pagājušās nedēļas sarunas ar "MVPersonību" Aldonu Vrubļevski un, iespējams, vēl šo to aizraujošu.