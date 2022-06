'MVP': Hokeja izlases mūris Artūrs Šilovs, bohēma mūža garumā un morāle prieka mājā

Būsim objektīvi – šī būs nedēļa, kad cilvēki lasīs mazāk. Jā, lasīs ziedus un ozollapas vainagiem, pīrāgus no pannas, un kāds varbūt pa somas kabatu izbirušās ibumetīna tabletes, taču – ne drukātos burtus. Taču tas nenozīmē, ka mēs – sporta medijs MVP – tāpēc rakstīsim mazāk. Un pavisam noteikti tā nedarījām aizvadītajā nedēļā, kas, gluži kā visas iepriekšējās, godam pelnījusi savu pirmdienas apskatu.

Uzvaras nāk klusumā. Artūrs Šilovs izmanto iespējas un gatavojas nākamajam solim

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Uz pasaules čempionātu viņš devās bez pārliecības, vai laukumā pavadīs kaut minūti, taču atgriezās no tā kā visa turnīra labākās statistikas īpašnieks. 21 gadu vecā Artūra Šilova spēle Latvijas izlases vārtos daudziem bija hokeja pavasara patīkamākais pārsteigums, un, lai gan Vankūveras "Canucks" latvieša sniegumu nesteidzas apzīmogot ar kādiem solījumiem, skaidrs, ka Šilova karjera virzās augšup. "Pēcgarša palikusi laba – parādīju tās lietas, pie kurām esmu strādājis visu gadu," MVP atzīst Artūrs.

Armands Puče: Lasot morāli prieka mājas apmeklētājiem

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

"Kopš kara sākuma pasaules sportā noris tā sauktā norobežošanās – vieni grib norobežoties no politikas, citi aizver acis un stāsta, ka miers pāri visam un vēl augstāk, trešie pelnīti lamā krievus, un tad vēl ir nomācošs skaits tādu, kas klusē – jo nevar jau zināt, kā tas viss vēl sagriezīsies. Tie pēdējie parasti savas domas pabeidz ar sazvērniecisko secinājumu, ka – viss nav tik vienkārši kā izskatās..." Armanda Pučes sleja par kara laika secinājumiem. Arī mūsmājās. "Bailes pazaudēt sava vaļasprieka sponsorus ir tik lielas, ka..."

'Pats jau vien gribēju raibu dzīvi'... Roja Pizika desmitcīņa un bohēma dzīves garumā

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

Roja Pizika zvaigžņu stunda sita Atlantas olimpiskajās spēlēs, kur desmitcīņas sacensībās viņš bija pārliecinoši labākais atlēts augstlēkšanas sektorā, un tobrīd – vienīgais sportists, kas vēl turpināja sacensības olimpiskajā stadionā un kam uzgavilēja daudziem desmiti tūkstoši sanākušo līdzjutēju. Ar desmitcīņnieka jaudu ne tikai sportā, bet arī dzīvē iespējams sasniegt ļoti daudz. Rojs lielu daļu no tās ieguldīja bohēmā...

Vēl pagājušajā nedēļā pieteicām NHL finālsērijas dueli starp Tampabejas "Lightning" un Kolorado "Avalanche", kurā uz šo brīdi pusi no nepieciešamajām uzvarām jau savākusi Sanda Ozoliņa bijusī komanda no Denveras, pavērām priekškaru nesen notikušajai pēdējo gadu lielākajai sensācijai pasaules tenisā, kur puisis no ranga trešā simta sasita visus titulētos pretiniekus, savu pirmo ATP turnīru dzīvē noslēdzot ar kausu rokās un pamatīgu čeku kabatā, bet nedēļu noslēdzām ar portretu – plašāk pastāstot par Aldi Bērziņu, viņa nozīmīgo lomu, lai ASV volejbola izlase kļūtu 1984. gada olimpisko čempioni, un tālākajām gaitām laukumā un ārpus tā.

Kas gaidāms "MVP"

Šajā nedēļā mierīgākās svētku noskaņās pastāstīsim par kādu jaunu zvaigznīti pie Latvijas vieglatlētikas debesīm, sagaidīsim tenisa sezonas aristokrātiskāko turnīru Vimbldonā, būs stāsts par to, kā Latvija pārvērtusies par Ukrainas basketbola jauno mājvietu, kur, iespējams, tiks realizētas arī pavisam nopietnas ambīcijas, būs arī par šās varonīgās valsts volejbola komandu, sagaidīsim Stenlija kausa cīņu noslēgumu ar šās NHL sezonas neglītāko atklājumu, un lūkosim saprast, kāpēc ne pēc scenārija patlaban attīstās viens no emocionālākajiem F-1 stāstiem.