'MVP': Iesaldētie NHL sapņi, Pučes kauns un 'Volstrītas vilks' no Vecbebriem

Klāt gada tumšākais laiks, kad vakaros tā īsti vairs nekārojas rādīt degunu uz ielas, turklāt šogad to neiesaka arī vīrusa apkarotāji. Viena no labākajām alternatīvām – vairāk pievērsties lasīšanai, un te nu savu plecu cenšas pielikt arī digitālais žurnāls MVP, kas nedēļas nogalē kļuva sātīgāks ar savu jau simto rakstu, bet šodien uzsāk savu piekto darbības mēnesi.

Iesaldētie sapņi: trīs latvieši ar NHL līgumiem, bet bez NHL ledus





Foto: F64

Oktobra beigas ir brīdis, kad "miera laikos" būtu jāsākas NHL sezonai. No astoņiem latviešiem, kam šobrīd ir līgumi ar NHL klubiem, lielajā līgā jau uzspēlējuši pieci, bet trīs vēl tikai gaida savu iespēju – kas pašreizējos pandēmijas apstākļos ir īpaši piņķerīga padarīšana. Rodrigo Ābols, Artūrs Šilovs un Kristiāns Rubīns katrs izvēlējies citādu "pārziemošanas" risinājumu, taču katrs no viņiem cer, ka tas būs pareizākais, lai drīzumā sagaidītu zvanu no okeāna otras puses.

Sāka ar šaušanu, tagad skaita naudu... 'Volstrītas vilks' Krists Eiduks





Foto: F64

Spēcīgs un pozitīvs stāsts par mērķtiecību un cilvēcību, kas pagājušajā nedēļā izpelnījās ļoti plašu lasītāju loku un atskaņas sociālajos tīklos – labs piemērs tam, ka sporta virsotnes nav lemtas katram, toties ir citas virsotnes, kuru iekarošanā sporta rūdījums ir vērtīga bagāža. Sapratis, ka biatlonā visaugstāko līmeni diezin vai sasniegs, Krists Eiduks nolēma sekot citam savam aicinājumam, un tagad strādā vienā no lielākajām investīciju bankām pasaulē "Morgan Stanley" Ņujorkā.

Armands Puče: Tu man kaunu padarīj'...





Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

"Vārdam "kauns" ir jaudīga būtība, tikai Latvijas futbolistiem no tā nepaliek ne sliktāk, ne labāk. Ir tik daudz lietu, par kurām mums būtu jābūt vairāk kauna," jaunākajā komentārā šonedēļ secina Armands Puče, prātojot ne tikai par neseno Latvijas un Maltas maču un futbolu, bet – kā allaž – ieskatoties dziļāk.

Vēl aizvadītajā nedēļā papildinājām mūsu izcilo komandu kolekciju ar vēl vienu mazliet piemirstu dārgakmeni – "Daugavas" rokasbumbas meistariem, kas sešdesmito gadu otrajā pusē pārsteidza ar spožu sezonu un spilgtiem spēlētājiem, kuri godam nopelnīja PSRS čempionāta bronzas medaļas, kā arī noņēmām cepuri kādas mērķtiecīgas un bezbailīgas dāmas priekšā – Džīnija Basa prasmīgi pārņēmusi ģimenes biznesu, aizstūrējot vēl nesen drupās dusošo leģendu Losandželosas "Lakers" līdz vēl vienam NBA čempiona titulam.

Kas gaidāms "MVP"



Nākamajā nedēļā uzzināsim, kā pareizi pateikt "nē" Jurim Savickim, aprunāsimies ar kādu Latvijas basketbola talantu, kura karjeras šķietamais lielceļš pēkšņi pārvērtās bedrēm klātā "grantiniekā", nesot pārbaudījumu pēc pārbaudījuma, Raimonds Rudzāts vienā rokā paņems duncīti, bet otrā – lācīti, kuru pazīstam ar vārdu "Latvijas hokeja fenomens", bet Reinis Lācis mēģinās ieaust vienotā prievītē daudzus pavedienus, kam gala rezultātā būtu jāveido kādas valstsvienības un viena burbuļa ornaments.