'MVP': Lauvas sirdis, zaķa ļipas, darba zirgi un krišana kārdinājumā

Kaut virsraksts var raisīt asociācijas drīzāk ar kāda zoodārza jaunās sezonas anotāciju, runa arī šoreiz ir par sportu – tā vienkārši sanācis, ka medija MVP pagājušās nedēļas dienas kārtībā sakrita daudz asociāciju ar dzīvnieku pasauli. Jo, kad jēra dvēsele uzliek lauvas sirds masku, tas nemaina konkrētā lopiņa DNS – tieši tāpat kā darba zirgu velti laist skrieties Kentakī dērbijā. Tas viss par Latvijas hokeju, starp citu...

Armands Puče: Lauvas sirdis un zaķu ļipas

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

"Latvijas izlases pirmais kvalitātes atbilstības standarts – cieņa pret šo zemi, valsti, karogu. Un, ja šis pakāpiens kādam ir par augstu vai garlaicīgu, tad visi pārējie viņam nekad netiks doti kā karjeras pārgājiena nākamie soļi..." Latvijas hokeja vadošās kaklasaites cilā, sver un mēra, sak – nav jau diezko glīti, bet – maz mums viņu, un, ja likums atļaus un tauta pārlieku nešņāks – ņemsim atpakaļ pulciņā. "Jo izlasē taču jāspēlē labākajiem..." Armands ir citās domās. Ļoti un pavisam citās...

Arī tu, Brut... Kas ir kamerūnietis Džoels Embīds, kurš salauza Francijas basketbola tabu

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Nosūtījumu uz NBA jauniešu nometni Džoels Embīds saņēma trīs mēnešus pēc tam, kad ierastā volejbola vietā nopietnāk bija patrenējies basketbola laukumā. Tomēr talants sportā ir tikai neliela daļa uzvaras. Kamerūnietim dzīvē un karjerā gājis raibi, bet nu viņš nolēmis pievienot vēl vienu krāsu – dziedāt Marseljēzu uz olimpiskā pjedestāla... Stāsts par vienu no šobrīd pasaules labākajiem basketbola spēlētājiem, kurš iekļuvis modes lavīnā – piekrītot vilinājumam naturalizēties un kļūt par Eiropas pilsoni.

Pirmatklājēju gaidot. Kāpēc Latvija nespēj izaudzināt NHL drafta Top-10 līmeņa talantu

Foto: F64

Latvijas hokeja vēsturē varam atrast spilgtus spēlētājus – vārdus, ko hokeja pasaulē izrunā ar cieņu, respektu un apbrīnu. Viktors Hatuļevs, Helmuts Balderis, Artūrs Irbe, Sandis Ozoliņš... Tomēr 21. gadsimtā Latvijas hokeja izlases līderi savās klubu karjerās nav sasnieguši spozmi. Jā, ir NHL vīri, taču – tie, kam izraušanās no trešās vai ceturtās maiņas jau ir mazie svētki. Ulvis Brože pētīja pats un izvaicāja ekspertus par tēmu: kāpēc Latvijas hokejā aug kvalitatīvi "darba zirgi", taču pietrūkst īstu zvaigžņu? Vai tiešām esam nolemti klavieres tikai nest, nevis paši tās spēlēt.

Vēl pagājušajā nedēļā atsvaidzinājām stāstu par vienu no pasaules labākajām tenisa spēlētājām, kuras dzīvē pēc vaļsirdīgas atzīšanās dēkā ar ietekmīgu politiķi viss sagriezās kājām gaisā, atstājot visus neziņā un versiju jūklī par to, kāds patiesībā patlaban ir viņas liktenis. Tāpat – pastāstījām par vienu no iespaidīgākajām futbola dinastijām – Čezāri, Paolo un Danielu Maldīni, kuru rēķinā tagad kopā jau 32 trofejas, turklāt visiem – Milānas kluba spēlētāja statusā.

Kas gaidāms "MVP"

Šo nedēļu iesākām jau pirmdienā – ar ekskluzīvu sarunu ar Ernestu Gulbi, kurš pieņēmis lēmumu izmēģināt spēkus Latvijas Tenisa savienības vadībā – pārņemot pilnvaras no Jura Savicka, kas nebūt par to nav sajūsmā... Sagaidot pasaules čempionātu modernajā pieccīņā, būs Latvijas pasi nesen ieguvušās čehietes Kateržinas Krejči plašāks portrets, pavisam svaiga "MVPersonība" epizode ar vienu no daudzsološākajiem jaunās paaudzes Latvijas futbola spēlētājiem galvenajā lomā, pasaules vieglatlētikas čempionāta atskaņās – kādas izsenis Latvijā populāras disciplīnas norieta analīze, kā arī viņnedēļ solītā Latvijas pludmales volejbola aktualitāte. Ak, jā, un vēl būs pārdomas par vienu svaigi izceptu politiķi...