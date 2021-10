'MVP': 'Lokomotiv' kapteiņa noslēpumi, 'Kurbads' pamet Latviju un ieeja tikai līdz 18

Pār Latviju pamazām savelkas arvien tumšāki mākoņi un varbūt tāpēc drūmākas noskaņas valdīja arī sporta medija MVP pagājušās nedēļas saturā. Hokejista Ivana Tkačenko iedvesmojošais, taču vecākiem tik skumjais stāsts, Krievijas daiļslidošanas tumšās aizkulisēs, Laila Alzedo spilgtā dzīve un drūmā nāve... Arī par Latvijas hokeja čempionu piespiedu pārcelšanos uz Igauniju lepoties nav pamata. Taču par visu pēc kārtas.

Desmit gadus pēc traģēdijas. 'Lokomotiv' kapteiņa noslēpumi un skarbais ģimenes mantojums

Foto: DELFI kolāža

Nesen apritēja desmit gadu, kopš nelaimīgais "Yak-42", kam reisā numur 9633 no Jaroslavļas uz KHL sezonas atklāšanas spēli Minskā bija jānogādā hokeja komanda "Lokomotiv", jau neilgi pēc pacelšanās iegāzās Volgas upē, salaužot gabalos lidaparātu, 44 dzīvības un simtiem dzīvju. Savs stāsts ir katram no viņiem. Katram, kas todien aizgāja bojā. Un katrs no tiem – tagad ļoti īpašs, vismaz tuvākajiem. Tomēr "Lokomotiv" komandas kādreizējā kapteiņa Ivana Tkačenko noslēpums, ko pasaule uzzināja jau pēc viņa nāves traģiskajā aviokatastrofā, bija pārsteigums pat viņa ģimenes locekļiem.

Ieeja tikai līdz 18... Krievu daiļslidošanas 'lelles' un nežēlīgais čempionu konveijers

Foto: TASS/Scanpix/LETA

Phjončhanas spēļu čempione Aļina Zagitova pēc titula iegūšanas sportā noturējās vēl tikai sezonu, bet četrus gadus iepriekš Sočos individuālo zeltu izcīnījusī Adelina Sotņikova – pat ne tik ilgi. Jūlija Ļipņicka, 2014. gada spēļu sensacionālā uzvarētāja komandu ieskaitē, karjeru noslēdza klīnikā, bet Jevgenija Medvedeva – izmetoties pa sestā stāva logu... Cik fascinējoša un apbrīnojama ir sieviešu daiļslidošana TV ekrānos, tik skarba un tumšiem noslēpumiem pilna brīžos, kad lieku acu pāru nav tuvumā. Gluži kā roboti, kurus pēc derīguma termiņa beigām vienkārši noraksta. Tikai šeit runa par dzīviem cilvēkiem, bet "derīguma termiņš" ļoti reti kad sniedzas pāri pilngadības slieksnim

Kāpēc Latvijas hokejam nevajag 'Kurbadu'? Latvijas eksčempioni pārceļas pie igauņiem

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

"Kurbads" ir klubs, kam Latvijas hokeja čempionāta izaugsme interesēja vairāk nekā par to atbildīgajām federācijas amatpersonām, tomēr pēc diviem lieliem strīdiem tika pieņemts lēmums – aiziet. Pērn komanda augstākajā līmenī nespēlēja. Šosezon atgriezusies, taču – ne vairs Latvijas, bet... Igaunijas čempionātā. Ziemeļu kaimiņi divkārtējo Latvijas eksčempionu piedāvājumu uzņēmuši ar atplestām rokām, vairāk par pārcelšanos uz kaimiņvalsts čempionātu pārliecināt nācies pašu federācijas vadību, izpētīja Ulvis Brože.

Vēl pagājušajā nedēļā noskaidrojām Latvijas cerības arī šoreiz būt tai, kas novāc pirmo ražu jaunā olimpiskajā disciplīnā, par kādu nule kā kļuvusi kamaniņu braukšana sieviešu divnieku ekipāžām, Raimonds Rudzāts savā komentāra slejā līdzjūtīgi papliķēja pa vienu plecu (gan vienlaikus paskarbi sapurinot aiz otra) sporta karalienei vieglatlētikai, kas Latvijā labprātīgi pieņēmusi galma istabenes lomu, kā arī izstāstījām kādu vienlaikus aizraujošu un pamācošu cilvēkstāstu par Lailu Alzedo – atlētu, kas īstenoja "amerikāņu sapni", taču samaksāja par to dzīvības cenu.

