'MVP': Merzļikins uz letes, Sibīrijas lācis un ko Helmanis atrada čekas maisos

Tuvojas noslēgumam šā rudens nervozākā nedēļa, kas pamatīgi sašūpoja arī pēc pavasara dīkstāves šķietami uz sliedēm atpakaļ tikušo Latvijas sporta jomu. Digitālā žurnāla "MVP" plānus un ieceres gan tas nekādi nespēja mainīt – turpinām ierastajā ritmā. Tiem, kam lasīšanai laika un prieka vairāk tieši pēc brīvdienām, nekaitēs īss atgādinājums: tēmas, par ko rakstījām aizvadītajā darba nedēļā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Merzļikins 'uz letes'. Kurš solīs vairāk?

Foto: AP/Scanpix/LETA

Elvim Merzļikinam izdevās lieliska debijas sezona NHL, kas nodrošināja viņam jaunu līgumu ar Kolumbusas klubu un... pilnīgu neskaidrību par nākotni. Absurds? Nē. Tikai bizness. "Blue Jackets" nolēmusi pārbaudīt, cik augstu hokeja tirgus novērtēs abus tās jaunos, talantīgos vārtsargus – latvieti Merzļikinu un somu Korpisalo. Un vienam, visticamāk, būs jāaiziet. Ulvis Brože ieskicē iespējamos scenārijus.

Lasīt vairāk

Uvis Helmanis: 'Kad atvēra čekas maisus, nācās iet uz arhīvu...'

Foto: F64

Ar Uvi Helmani aprunājāmies ne tikai par profesionālā izaicinājuma vidēm – valstsvienību un jauno klubu –, bet arī Lietuvas basketbolā pieredzēto, pašmāju grupējumiem un intrigām, par meitām, kas palikušas mājās, un dēliem, kas lauž savu ceļu profesionālajā basketbolā, kā arī par...čekas maisiem. Šo tēmu Uvis ierosina pats. Jo ir, ko pateikt.

Lasīt vairāk

Starp treniņiem raka tranšejas. Profesionālais regbijs latvieša acīm Sibīrijā

Foto: Privātais arhīvs

Sporta veids, kas daudzviet pasaulē gāž no kājām pat karali (futbolu), nemaz nerunājot par karalieni (vieglatlētiku) un visiem daudzajiem galma vasaļiem, Latvijā nav bijis turēts augstā godā, un profesionālu regbija spēlētāju mums ir tieši tik daudz, lai parādītu (neesošas...) uzvaras zīmi. Proti, divi. Uldis Saulīte ir viens no viņiem, un savu algu Krasnojarskā pelna sūri grūti. "Sibīrijas lāča" piedzīvojumu stāstu teikumos savirknējis Raimonds Rudzāts.

Lasīt vairāk

Vēl uzzinājām, ka Latvijas sporta vadība lēmusi – Gada balvas sportā vairs nedalīs, taču labākos gada noslēgumā joprojām grib meklēt, un turpmāk to darīs zem zīmola – Trīs zvaigznes. "Varbūt sporta sabiedrība var beidzot sākt atšķirties no citām vidēm, ka tā nevis rāmē sevi, bet – skatās uz pasauli mazliet plašāk, bez pārspīlētiem akcentiem un nevajadzīga pompa, kam patiesībā ir lēta piegarša," raksta Armands Puče, kuram par notiekošo ir savs skatījums. Savukārt svētdien cēlām gaismā par vēl kādu komandu. Šoreiz – ne no tām, kam liekam klāt atzīmi "izcilās", bet unikālu – pilnīgi noteikti. Tukuma komanda deviņdesmito gadu sākumā aizvadīja LBL 58 spēles un visās 58 – zaudēja... Jānis Freimanis devās ciemos pie vīriem, lai kopīgi paurķētos atmiņās par tiem laikiem, un stāsts sanācis patiešām sātīgs.

Kas gaidāms "MVP"

Nākamnedēļ pastaigāsim pa boksa zālēm un noskaidrosim, kādas pēdas tur atstājis Maira Brieža panākumu efekts, atšķetināsim kādu pavedienu, kas Latviju saista ar Baltkrievijas sportu un pēdējā laika politiskajām aktualitātēm, atgriezīsimies salīdzinoši nesenā vēsturē pie vēl vienas komandas, kas pieskaitāma Latvijas sporta izcilniecēm, kā arī paviesosimies ASV, kur gaidāmo prezidenta vēlēšanu priekšvakarā labi iederēsies stāsts par kādu īpatnēju situāciju – iekšējo frontes līniju un ierakumiem kādā ļoti pazīstamā klubā.