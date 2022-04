'MVP': Nāve okupantiem, buldozers Murjāņiem un hokeja pavasaris Armanda Pučes acīm

Grāmatās ierakstīta arī 2022. gada nedēļa Nr.16. Sporta medijā MVP tā pagāja, arvien gaidot labas ziņas no Ukrainas frontes, vienlaikus sākot ausīties hokeja pavasara virzienā, un ar skumju nopūtu par bēdu ieleju Murjāņos.

'Nošautu abus. Lai viņi deg ellē!' LBL čempions Ukrainas frontes karstajā punktā

Foto: DELFI kolāža

Viņš ir vienīgais spēlētājs LBL vēsturē, kuram izdevies uzvarēt gan "slam dunk", gan trīspunktu metienu konkursā. Jau tolaik – tūkstošgades mijā – basketbola kluba "Ventspils" ukraiņu leģionārs Andrejs Kapinoss bija brīvais gars. Šodien viņš ar ieroci rokā sargā savu dzimteni pret krievu okupantiem. "Mātes sūta karavīriem pīrādziņus, kamēr viņi šeit izvaro mūsu sievietes un nogalina mūsu bērnus," Andreja balsī mijas rūgtums un naids pret iebrucējiem, taču arī lepnums par savējiem, pateicība tiem, kas nepaliek malā, un pārliecība par uzvaru. Vietumis stindzinoši atklāti un nefiltrēti tieši...

Apmaksāšu degvielu buldozeram... Kā izvēdināt pelējuma smaku Murjāņos

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Murjāņu sporta ģimnāzija uz Latvijas sporta kartes gadsimtu griežos neapšaubāmi ir bijusi unikāla parādība, taču gadu gaitā šī unikalitāte būtiski transformējusies, iegūstot izteikti negatīvas nokrāsas. Reālais pienesums sarucis līdz ļoti margināliem apjomiem, tajā pašā laikā infrastruktūra noveco, bet izmaksas nesarūk. "Stereotipi par sirmiem treneriem ar siltu dzīvokli un piemājas dārziņu sāk atgādināt valsts apmaksātu sociālo projektu, nevis augsta līmeņa sportistu sagatavošanas iestādi," secina arī Jānis Freimanis, lūkojot veikt inventarizāciju un saprast, ko šodien vajag Murjāņiem: palīdzību, rekonstrukciju vai buldozeru.

Armands Puče: Prēmijas, skandāls, bauma... Latvijas hokeja pavasara stūrakmeņi

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Divas ar pusi nedēļas, un tas atkal būs klāt – pasaules čempionāts hokejā! Kur tas notiks šogad? Ak, jā, pareizi – tu nezini... Taču tā tāda izplatīta pazīme – aumaļām gaidīt šo sporta notikumu, taču īsti nepiefiksēt, kad tas īsti būs, un – kur... Armands humora noskaņās apkopoja desmit šādas pazīmes, parādības un rituālus, kas Latvijā raksturo lielās "hokeja gaidības", un klasiskās vilšanās, kas seko turpmāko divu nedēļu gaitā. Tas viss, saprotams, tieši 2022. gada pavasarim raksturīgās asinsainas mēģenē.

Vēl pagājušajā nedēļā MVP bija lasāmi pāris pastāsti no tālākiem pasaules nostūriem – pavērām priekškaru kādam spiegu stāstam, kas Pekinas olimpisko spēļu priekšvakarā savērpās ap ķīniešu izcelsmes daiļslidotāju Alisu Liu un viņas tēvu, kurš 1989. gadā bija viens no studentu nemieru organizatoriem Tjaņaņmiņa laukumā, kā arī papētījām gaidāmās modes tendences NHL, proti – kuri ir tie klubi, kas paklusām gatavojas uznācienam uz skatuves, lai nomainītu patlaban zenītā esošās līgas "spēkstacijas".

Kas gaidāms "MVP"

Šo nedēļu jau esam iesākuši ar vēl vienu stāstu no Ukrainas – atzīmējot kara trešā mēneša sākšanos. Tā pirmās dienas sagādāja baisus piedzīvojumus trīs Latvijas hokejistiem, kas iztiku pelnīja ukraiņu klubos tieši Krievijas armijas pirmo uzbrukumu reģionā, un tagad MVP bija ar mieru atsaukt atmiņā to dienu notikumus, metoties bēgļu gaitās tālāk prom no lodēm, raķetēm un sprādzieniem. Tuvāko dienu laikā būs lasāma vēl viena apjomīga un skrupuloza intervija – Reiņa Lāča saruna ar Latvijas basketbola izlases galveno treneri Luku Banki, kurš šajā amatā pavadījis pirmo gadu un bija gatavs dalīties ar secinājumiem un tālākajām vīzijām. Sumināsim kādu nozīmīgu Latvijas sporta jubilāru, aktuālu problēmu parisinās Raimonds Rudzāts, un, kā jau ierasts, būs arī aizraujoši stāsti no tālākām zemēm – boksa mafija, ātras mašīnas un kāda īpatnēja "raksturu nesaderība" NBA.