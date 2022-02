'MVP': Olimpietis un viņa parāds, ambiciozais Krastenbergs un Harija Mellupa leģenda

Īpatnējais pasākums ar nosaukumu Pekinas olimpiskās spēles noslēdzis savas šās zemes gaitas un ieņēmis vietu sporta vēstures grāmatās. Delegācijas smagsvariem kolekcionējot bēdu stāstus, Latvijas godu virs ūdens noturēja pāris negaidīti glābšanas riņķi, un par to visu noteikti vēl runāsim šonedēļ, taču – neklusējām arī aizvadītajā nedēļā. Par to arī tradicionālajā sporta medija MVP pirmdienas apskatā.

Izlases līderis 23 gados. Renārs Krastenbergs neprasa avansus, bet izaicina sevi

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Krastenberga karjera, lai arī pagaidām vēl salīdzinoši īsa, jau bijusi visnotaļ krāsaina. Pieci gadi un dzīve praktiski "uz riteņiem", cīnoties par vietu zem saules Amerikas zemāko līgu gaļasmašīnā. Lēmums pēc savas iniciatīvas lauzt līgumu ar Rīgas "Dinamo", lai pārceltos uz Latvijas līgas komandu. Balva kā vienam no trim Latvijas izlases labākajiem spēlētājiem savā debijas pasaules čempionātā pērn, kam nav sekojusi kluba nomaiņa – uzbrucējs joprojām iztiku nopelna necilajā Austrijas čempionātā. Un tagad – olimpiskās spēles, kurās Renārs bija vienīgais, kas izcēlās ar rezultativitātes punktiem visās četrās spēlēs. "Gribu izaicināt sevi. Skatīties augstāk un tālāk," ambīcijas neslēpj jaunais uzbrucējs.

Armands Puče: Klasē mācījās 20... Viens bija olimpietis

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

"Mēs šobrīd no publiskā sektora puses atļaujamies atbalstīt ļoti dārgas izpriecas. Tie ir ierēdņi, kas liek kopā izmaksas un saka, ka tā vajag, bet – neviens no šiem dalītājiem nav pelnītājs. Jo, ja būtu, tad sākot, piemēram, ar mistisko Murjāņu skolas uzturēšanu un beidzot ar vēl mistiskākajām ebreju kompensācijām, šāda naudas izklenderēšana nenotiktu," cita starpā raksta Armands Puče. Arī viņam ir prieks par kamaniņu braucēju bronzas medaļu, tikai... Tā ir ļoti dārga. "Mēs tik labi kopumā nedzīvojam, lai to varētu atļauties."

Latvietis pie padomju hokeja šūpuļa. Harija Mellupa benifice un traģiskā bojāeja

Foto: Latvijas Sporta muzeja krājums

Pirmo starptautisko spēli PSRS hokeja izlase aizvadīja 1948. gada februārī, kad valstsvienības vārtus sargāja 20 gadus vecais latvietis Harijs Mellups – tā laika labākais vārtsargs Padomju Savienībā. Diemžēl viņa mūžs aprāvās jau pēc nepilniem diviem gadiem – traģēdijā, ko padomju vara noklusēja gandrīz 20 gadus. Izcils hokeja talants, par kuru diemžēl nepelnīti piemirsts. Pekinas olimpiskā turnīra finālspēles dienā stāsts par Harija Mellupa spilgto dzīvi un traģisko nāvi šķita īsti laikā.

Ziemas sporta un Pekinas spēļu noskaņas atbalsojas arī stāstā par to, kā politiskais saspīlējums un arvien briestošie kara draudi ietekmēja Ukrainas un Krievijas sportistu attiecības olimpisko spēļu mājvietā (Tuvoties – aizliegts... Krievija pret Ukrainu: 'frontes līnija' arī Pekinā?), kā arī amizantajā sāgā par Stīvenu Bredberiju – austrālieti, kas tieši pirms 20 gadiem pieredzēja neticamāko notikumu ķēdi, kuras rezultātā tika kronēts par olimpisko čempionu šottrekā. Savukārt nedēļu agrāk notikusī Kristapa Porziņģa un Dāvja Bertāna rokāde mudināja atcerēties citu – līdz šim vienīgo – gadījumu Ziemeļamerikas lielo līgu vēsturē, kad latvietis tika samainīts pret latvieti (Ozoliņš prom, Saviels vietā. Stāsts par NHL maiņas darījumu bez laimīgām beigām), un ieskatīties Dalasas "Mavericks" saimniecībā – pētot, kāpēc tā vienmēr izvēlējusies būt baltā komanda melnajā līgā.

Kas gaidāms "MVP"

Šo nedēļu jau esam iesākuši ar Kaspara Daugaviņa interviju, kurā karjeru valstsvienībā noslēgušais uzbrucējs ne tikai atklāj sava lēmuma aizkulises, bet arī pastāsta par olimpiskā turnīra neveiksmēm, dalību par antivakseru himnu nokrustītajā mūzikas video un ieskicē Latvijas hokeja nākotnes vīziju. Tāpat izvērtēsim visas Latvijas olimpiskās komandas veikumu skaitļos, vēlreiz atgriezīsimies pie Kristapa Porziņģa maiņas aizkulisēm, ar treneru un aģentu palīdzību mēģināsim sastādīt tāmi un nokomplektēt komandu, kādu Rīga reāli spētu pieteikt startam basketbola Eirolīgā, iedziļināsimies, cik objektīvu ainu atklāj pēdējos gados arvien nozīmīgāku uzmanību guvušie statistikas rādītāji, kas atspoguļo futbolistu veikumu un parametrus katrā konkrētajā mačā, pētīsim Ziemeļamerikas lokautu "kultūras" efektus un defektus, kā arī ņemsim rokā kādu neparastu raketi.