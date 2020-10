'MVP': Ostapenko un pātaga, sērga kolhozā un 'oskari' hokeja leģionāriem

Aiz muguras vēl viena nedēļa, kurā MVP slejās pavisam neviļus uzsvars sanācis uz hokeju – trīs dažādi stāsti, katrs no pavisam citas "operas", taču visi – visnotaļ zīmīgi. Kaut kur caurvijas KHL, Krievija, Sandis Ozoliņš... Lielu interesi piesaistīja arī kārtējās izmaiņas Jeļenas Ostapenko treneru korpusā, kur šobrīd grožus paņēmis titulētais zviedrs Tomass Hogstets.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Zviedrs ar pātagu. Vai jaunais treneris uzcels Ostapenko atpakaļ virsotnē?





Foto: AP/Scanpix/LETA

Zviedrs Tomass Hogstets pasaules profesionālā tenisa aprindās ilgus gadus bijis teju kā "slavenību dakteris" – speciālists, kura uzraudzībā īsto ceļu atradušas tādas čempiones kā Marija Šarapova, Karolīna Vozņacki, Simona Halepa un citas. Nu viņš pievienojies Jeļenas Ostapenko komandai, un sākums Parīzes "Roland Garros" kortos bija daudzsološs, tomēr pagaidām – ne ar laimīgām beigām. Kurp aizvedīs šī sadarbība – lūkoja papētīt Rolands Norietis.

Lasīt vairāk

Armands Puče: Covid-19 sērga kolhozā





Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

"Ir kaut kāda galaktika, kurā sapulcējušies izredzētie, kas glābj planētu, spēlējot hokeju. Ja hokeju viņiem neļauj spēlēt, tad planētai beigas..." Nav tā, ka KHL projekts arī līdz šim būtu devis daudz iemeslu uzslavām un apbrīnai, taču Covid-19 laiks šajā absurdu okeānā skatam pavēris jaunus apvāršņus. Par to, kā un kāpēc līgas vadība ignorē problēmu un spītīgi dzen savus hokeja ļaudis arvien dziļākā purvā – Armanda Pučes komentārā.

Lasīt vairāk

Rīgas "Dinamo" 100 leģināru. Sadalām "oskarus" desmit nominācijās





Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Somu aizsargs Tonijs Sunds viņnedēļ kļuva par simto ārzemju spēlētāju, kas 13 sezonu laikā "Dinamo" kreklā izgājis laukumā uz KHL ledus. Apaļajam skaitlim par godu MVP uz brīdi izcēlis saulītē viņus visus. Kāds tolaik bija miljonārs, kāds patlaban – ļoti slavens modes dizaineris, vēl cits – izmests no "Dinamo", aizbrauca un iekļuva NHL... Ulvis Brože atlasīja desmit: nosakot uzvarētājus savdabīgās nominācijās. Katrs no viņiem – spilgtākais savā jomā.

Lasīt vairāk

Vēl pagājušajā nedēļā izzinājām, ko patiesībā nozīmē kritiens profesionālajā riteņbraukšanā – brīdī, kad ātrums sasniedz 50 vai 70 kilometrus stundā, zem riepām pazūd pamats, un atliek paļauties tikai uz veiksmi. Šo mirkļu sajūtas, notikumus, apstākļus un sekas mums palīdzēja uzburt Toms Skujiņš, kurš nesen savā trešajā "Tour de France" krita divreiz... Jānis Freimanis salika trāpīgus punkus uz i savā komentārā par ačgārnajiem latviešiem un pārprastu sporta lomu mūsu sabiedrībā, bet brīvdienu lasāmvielai – nedaudz sentimentālu atmiņu par kādu izcilu komandu, kas ar Sandi Ozoliņu priekšgalā ne tik sen gandrīz sabojāja olimpiādi superzvaigžnēm bagātajai Kanādas hokeja izlasei.

Kas gaidāms "MVP"



Nākamnedēļ publicēsim sarunu ar vienu no retajiem basketbola treneriem, kas maizi šogad pelna ārpus Latvijas – beidzot atrodot sen meklēto vēdlodziņu, pa ko iekāpt sev tīkamajā mājvietā, būs kāda ļoti interesanta pašmāju atlēta portrets, kurš savā sporta veidā Latvijā ir viens no tikai diviem profesionāļiem, analizēsim NHL vārtsargu tirgu, kurā jau drīz var nākties uz letes nonākt Latvijas izlases pirmajam numuram, satiksimies ar vīriem un kopīgi atcerēsimies kādu ļoti neparastā veidā unikālu LBL komandu, un – ne tikai to vien.