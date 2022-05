'MVP': Pamperi no Tamperes, 'kurlais' Vītoliņš un blondais skandāls

Aizvadītajā nedēļā Rīgā tika sagaidīta mājās Latvijas hokeja izlase, bet Tamperē – kronēti jaunie pasaules čempioni. Laikam jau pašsaprotami, ka tieši pie šīm norisēm lielākoties kavējās arī sporta medija MVP domas un uzmanība – pirms palaist melnās ripas bruņiniekus garajās vasaras brīvdienās.

'Kurlais' Vītoliņš, emocionālais Merzļikins, murgi par 1/4 finālu. Hokeja izlases pavasara epilogs

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Jau 25. čempionātu pēc kārtas Latvijas hokeja izlase ierindojas kaut kur starp 7. un 13. vietu. Šoreiz tieši pa vidu, uz desmitā plaukta. Pieci hokeja eksperti MVP palīdzēja salikt turnīra būtiskākos akcentus. Kā vērtēt Harija Vītoliņa darba kvalitāti, Elvja Merzļikina loma šajā izlases modelī un iespējamā nākotne tajā pēc Tamperes fiasko, un vispār – kad pēdējoreiz Latvijas izlases izpildījumā redzējām tik neizteiksmīgu sniegumu...

Armands Puče: No Tamperes ar jauniem... pamperiem

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

"Pirms gulēt iešanas jaunie vecāki tā dara vienmēr – viņi samaina sīkajam autiņbiksītes. Tas palīdz miegam un mieram. Arī Latvijas hokejisti pēc pēdējās spēles pasaules čempionātā par to daudz domāja..." Kad Armandam kas sakrājas uz sirds par Latvijas hokeju un viņš ņem rokā spalvu – tur ir ņamma. Recepte nav būtiska, visu izšķir pavārs.

'Kurš no puišiem tev patīk vairāk?' Skandāls ap Vācijas treneri izgaismo aizspriedumus

Foto: Imago/Scanpix/LETA

"Kādas ir sajūtas, kad esi skaista sieviete un komandā ir tik daudzi izskatīgi vīrieši?" pie Vācijas hokeja izlases kanādiešu treneres Džesikas Kempbelas mediju zonā vērsās slovāku televīzijas RTVS reportiere Barbora Zjačikova. "Varbūt kāds no puišiem jums patīk vairāk?" Diemžēl tas bija veids, kā publicitātes starmešus savā virzienā saņēma pirmā sievete-trenere pasaules hokeja čempionātu vēsturē. Nav viegli lauzt stereotipus, ka veču hokejs ir veču lieta, un sievietes loma šajā procesā ir tikai skatīties, priecāties un netraucēt...

Joprojām paliekot hokeja tēmā, vēl pagājušajā nedēļā aizceļojām uz Toronto, lai mēģinātu saprast, kas kait vienai no leģendārākajām NHL komandām "Maple Leafs", un vai ieilgušās likstas nākotnē varētu palīdzēt atrisināt Latvijas izlases aizsargs Kristiāns Rubīns. Visbeidzot, bez hokeja neiztika arī rakstā par to, kam tad patiesībā pienākas lauri par PSRS izlašu lielākajiem panākumiem, proti – Jānis Freimanis paveica pamatīgu darbu, caurlūkojot slavenākās PSRS sporta spēļu izlases un to nacionālo sastāvu, lai saprastu, cik liela loma bija krievu spēlētājiem, bet cik – talantiem no "brālīgajām republikām" kā Ukraina, Baltkrievija, Lietuva vai Latvija. Bija arī stāsts par Pirmo formulu – par "Mercedes" komandu, kas F-1 trasēs dominēja teju desmit gadus, taču šosezon gluži vai pārvērtusies no gulbja par neglīto pīlēnu. Toms Ģigulis pastāstīja – kāpēc tā.

Kas gaidāms "MVP"

Šonedēļ ne tikai pēdējās piezīmes no pasaules hokeja čempionāta, bet arī pirmās no nākamā – kas, kā viņnedēļ uzzinājām, notiks turpat, kur divi iepriekšējie – Tamperē un Rīgā. No divām dažādām pusēm sagaidīsim NBA lielo finālu, un būs arī jau piesolītais basketbols un Latvijas ambīcijas kādā vēl neapgūtā nišā. Bet piektdien – jaunākā "MVPersonība" epizode, kurā Jāņa Freimaņa saruna ar kādu labi zināmu Latvijas sporta dāmu.