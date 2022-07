'MVP': Timma cīņā par miljonu, Balcera lielā iespēja un sportistu terors Krievijā

Sportista liktenis var būt neparedzamiem pavērsieniem bagāts – kamēr viens rota piedurknes, lai dotos kaujā par miljonu, otru ņem, sapako un nosūta rādīt meistarību uz citu pilsētu un komandu, bet trešo vispār iesēdina armijas zābakos un aiztransportē pie baltajiem lāčiem. Sporta medijs MVP pagājušajā nedēļā stāstīja par visiem trim...

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Skatuve, uz kuras latvietis vēl nav bijis. Jānis Timma dodas cīņā par miljonu

Foto: FIBA

Krāslavietis Jānis Timma 22. jūlijā kļūs par pirmo latvieti, kurš piedalīsies TBT – ASV populārā vasaras basketbola turnīrā, kurā domubiedru izveidotas komandas cīnās par vienu miljonu dolāru lielu naudas balvu. Iedomājieties "Krastu mača" un Entuziastu līgas savienojumu uz steroīdiem. Tas ir TBT, ar līgu, komandu un Jāņa izredzēm iepazīstina Andrejs Siliņš.

Lasīt vairāk



'Tā ir cilvēku nolaupīšana!' Krievu sporta zvaigznes sastop realitāti

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ivans Fedotovs, Kirils Kaprizovs ir tikai divi uzvārdi. Jo patiesībā runa ir par situāciju, kurā pēkšņi nonākuši faktiski visi Krievijas sportisti, jo valsts ir atcerējusies, ka bumbas vai ripas dzenāšana nav apstāklis, kas atbrīvo pilsoņus no militārā dienesta. Krievijas hokeja izlases pamatvārtsargs, kurš jau bija ceļā uz NHL, šobrīd nonācis armijas bāzē pie baltajiem lāčiem. Pārējie nervozi grauž nagus...

Lasīt vairāk



Durvis uz lielo iespēju. Rūdolfa Balcera un Kristiāna Rubīna cerīgie 'jurģi'

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Trešdien durvis vēra Nacionālās hokeja līgas (NHL) brīvo aģentu tirgus, kur paši sev par pārsteigumu uz letes tika izmesti arī divi latvieši – Rūdolfs Balcers un Kristiāns Rubīns. Neviens no abiem vēl pirms nedēļas nevarēja iedomāties, ka paliks bez kluba un nāksies meklēt jaunu līgumu. Taču tagad abi nonākuši komandās, kas, izmantojot savas iespējas, ļaus karjeru ievirzīt jaunā gultnē.

Lasīt vairāk



Vēl pagājušajā nedēļā iepazīstinājām ar šobrīd labākās Latvijas basketbolistes Anetes Šteinbergas mazo brāli, un darījām to ne jau radu rakstu dēļ – Mārcis pats izstiepies līdz 206 centimetriem, nopelnījis sev vietu Spānijas ACB līgā, un nesen debitēja arī Latvijas izlasē. Tāpat, atzīmējot Pirmās formulas pasaules čempionāta pusceļu, salikām pa plauktiņiem notikumus, faktorus un personāžus, kas konstruējuši F-1 sezonu šaipus ekvatoram, kā arī pavērām priekškaru uz savdabīgu pasaules profesionālā sporta mūsdienu izaicinājumu – nepieciešamību atrast iespēju sacensties arī transpersonām.

Kas gaidāms "MVP"

Šās nedēļas plānos un vīzijās varam atrast gan titulēto Aleksandra Samoilova un Jāņa Šmēdiņa pludmales volejbola duetu, gan Eiropas basketbola pēdējo gadu modes lietu, kam fanu ir mazāk, nekā pretinieku, gan vienu no unikālākajām pasaules futbola dinastijām, kas krāj titulus jau trešajā paaudzē. Būs arī mazliet Latvijas tenisa no augstākajiem plauktiem, kā arī pirms nedēļas apsolītā analīze par to, kā tas nākas, ka zvaigznes NHL draftā ir slovākiem un pat austriešiem, kamēr Latvija nu jau ļoti sen vairs nespēj izaudzināt spēlētājus, kas būtu gatavi spēlēt klavieres, nevis tikai tās pienest kādam citam.