'MVP': Vieglas uzvedības hokejs, Indraša rubļi un 'skaisto zaudējumu' meistari

Aiz muguras nedēļa, kad sporta medijs MVP iesoļoja savā trešajā darbības gadā. Šampanieša glāze un kūkas gabaliņš gan iekārtojās blakus datoram – jo brīvdienas mūsu plānos šoreiz nebija paredzētas. Rezultātā sanāca gan svinīga, gan ražīga nedēļa ar vairākiem patiešām jaudīgiem materiāliem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Armands Puče: Miks, Mairis un bumbulēšanas sekas

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Dažu dienu laikā Latvija kļuva par vairākiem nodevējiem bagātāka, lai gan patiesībā neko tādu šie, nu jau bijušie varoņi, neizdarīja. Jo izklaides žanrs taču nav nedz par krekliem, nedz sirdsapziņām. Tas ir par vienkāršu aprobežotību, ar ko ir ļoti viegli manipulēt, raksta Armands Puče. Pārdomas par to, kā paši izaudzinājām briežus un indrašus, paši piedēvējām tiem pārdabisku auru, un nu, vīlušies savās cerībās, šausmināmies – kā tad tā...

Lasīt vairāk

Pāris varoņi 30 gadus ilgā bēdu ielejā... Pētām Latvijas izlases zaudējumus galotnēs

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Lai gan pagājusī nedēļa Latvijas basketbola vēsturē ierakstīja spilgtu lappusi ar uzvaru pār Serbiju, vārdu salikums "skaists zaudējums" Latvijas sporta kanonā vismaz līdzjutēju vērtējumā izpelnījies stabilu vietu. Tā anotācijā būtu arī paskaidrots, ka šo pēdējās minūtēs vai pat sekundēs izlaisto panākumu pavadījusi vispārēja auditorijas nolemtība – "ehh, kā jau letiņiem ierasts"... Unikāls skaitļos balstīts Reiņa Lāča un Lotāra Revizora pētījums: par to, kādas ir Latvijas izlases spējas saspringtu spēļu galotnēs, "skaisto zaudējumu" racionāla analīze un unikāla statistika par to, kuri no latviešu groza bumbas meistariem izšķirošajās minūtēs un sekundēs spējuši trāpīt, bet kuriem roka biežāk notrīcējusi.

Lasīt vairāk

Raimonds Rudzāts: Vieglas uzvedības tikumi Latvijas hokejā

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

"Mūžīgā mīcīšanās pa visām gultām, kas vien gadās ceļā, dod rezultātus īstermiņā, taču ilgtermiņā Latvijas hokeja saimniecības jaudu neuzlabo," secina Raimonds Rudzāts. Agrāk tā bija Baltkrievija, tad Krievija, bet tagad pušķi noķērusi Somija. Kādreiz daudzas Latvijas hokeja anomālijas varēja izskaidrot ar bezizeju, bet tagad?

Lasīt vairāk

Vēl pagājušajā nedēļā pamatīgāk aprunājāmies ar Uģi Krastiņu, kura vadībā Ukrainas volejbola izlase teju no nulles izaugusi par komandu, ar kuru jebkuram pretiniekam jārēķinās arī Eiropas un pasaules čempionātu finālturnīros. Nacionālajā basketbola asociācijā atveroties spēlētāju tirgum un sākot ienākt ziņām par jaunajiem līgumiem, pievērsām uzmanību Zaionam Viljamsam – puisim, kuru pirms trim gadiem basketbola pasaule sagaidīja kā jauno mesiju, bet nu jautājumu un šaubu ir vairāk nekā atbilžu. Ielūkojāmies arī F-1 šobrīd karstajā tēmā par Mika Šūmahera nedienām, kuras apdraud viņa pozīcijas autosporta karaliskajā klasē, un līdz ar to – arī izredzes pamēroties spēkiem ar mantojumu, ko F-1 spēja atstāt viņa leģendārais tēvs. Visbeidzot, svētdienas lasāmvielai – stāsts par leģendāro čempionu Gregu Lugani, kura bīstamā noslēpuma atklāšana varēja kļūt par vienu no lielākajiem skandāliem sporta vēsturē...

Kas gaidāms "MVP"

Tāpat kā pagājušo, arī šo nedēļu esam iesākuši jau pirmdienā – diemžēl skumjas gadskārtas dēļ, jo tieši pirms gada traģiskā negadījumā pārtrūka Latvijas hokeja vārtsarga Matīsa Kivlenieka dzīvība. Viņa tuvāko draugu atmiņas apkopoja Almants Poikāns. Otrdien sagaidīsim arī jaunākās "MVPersonība" sērijas pirmizrādi, kuras galvenajā lomā – viens no interesantākajiem Latvijas basketbola treneriem. Tāpat paturpināsim tēmu, ko viņnedēļ aizsāka ziņa par Mika Indraša tālākās karjeras plāniem, iepazīstināsim ar diviem jauniem un ambicioziem latviešiem, no kuriem viens izkļuvis no māsas ēnas basketbola laukumā, bet otrs – kļuvis par pasaulē augsti novērtētu BMX treneri, strādājot ar labākajām Nīderlandes braucējām, kā arī papētīsim kādus savdabīgus profesionālā sporta kolekcionārus.