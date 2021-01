Negaidīti no Bļugera 'Penguins' ģenerālmenedžera amata atkāpjas Razerfords

Negaidīti no Teodora Bļugera pārstāvētās Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Pitsburgas "Penguins" ģenerālmenedžera amata trešdien, 27. janvārī, atkāpās Džims Razerfords, kurš kopā ar vienību divreiz izcīnījis Stenlija kausu.

Kamēr "Penguins" neatradīs jaunu ģenerālmenedžeri, pienākumu pildīšana uzticēta Razerforda līdzšinējam palīgam Patrikam Alvinam.

"Man bija liels gods pildīt "Penguins" ģenerālmenedžera pienākumus un pacelt pie "PPG Paints Arena" griestiem vēl divus Stenlija kausa ieguvēja karogus. "Vienmēr esmu izjutis atbalstu no visiem "Penguins" darbā iesaistītajiem - gan no hokeja, gan no uzņēmējdarbības vides, un, protams, no man ļoti tuvās grupas hokejistiem ar Sidniju Krosbiju vadībā. Te ir fantastiski fani. Zinu, ka ir nepierasti (atstāt amatu) sezonas gaitā, bet jūtu, ka šis tomēr ir īstais brīdis."

71 gadu vecais Razerfords noliedza, ka viņa aiziešana varētu būt saistīta ar veselības problēmām. Pieredzējušais ģenerālmenedžeris gan pieļauj, ka varētu atgriezties darbā NHL un pensijā vēl neplāno doties.

2014. gada 6. jūnijā "Penguins" paziņoja par Razerforda iecelšanu ģenerālmenedžera amatā. Visās sešās sezonās ar Razerfordu amatā "pingvīni" iekļūva Stenlija kausa izcīņā, 2016. un 2017. gadā tiekot pie prestižās trofejas.

Razerfords, kurš 2006. gadā izcīnīja Stenlija kausu kopā ar Karolīnas "Hurricanes", 2019. gadā tika uzņemts Hokeja slavas zālē. Spēlētāja karjeras laikā Razerfords bija vārtsargs un 13 sezonas aizvadīja NHL, pārstāvot "Penguins", Detroitas "Red Wings", Toronto "Maple Leafs" un Losandželosas "Kings".