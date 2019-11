Nesagaidot jubilejas jeb 15. turnīru, no Eiropā masveidīgākā bērnu un jauniešu hokeja festivāla "Riga Hockey Cup" rīkošanas izstājies sacensību izveidotājs Gints Bikars. Rīkošanu pilnībā pārņēmis Bikara audzēknis florbola laikā, kādreizējais viņa ģimenes draugs un bijušais Latvijas izlases florbolists Jānis Jansons, kuru Bikars vaino iespējamās finanšu mahinācijās. Par notikušo tapis iesniegums Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldei, kurai tagad būs jālemj – sākt vai nesākt kriminālprocesu.

2006. gadā Bikars kopā ar partneri no Nīderlandes Andželo Bomiusu izveidoja bērnu un jauniešu hokeja turnīru, kuru toreiz sauca "Volvo Cup". Laika gaitā komandas dalībnieku pulks audzis no 24 līdz 231 komandai 2019. gadā. Sākumā sacensībās piedalījās divu vecuma grupu komandas, bet tagad spēlē visu vecumu bērnu un jauniešu grupas līdz pat 20 gadus veciem hokejistiem, kuriem tās ir kā pēdējās sacensības pirms nokļūšanas pieaugušo hokejā.

Ņemot vērā dalībnieku skaitu, "Riga Hockey Cup" ir masveidīgākais bērnu un jauniešu hokeja turnīrs Rīgā un ieguvis labu reputāciju Eiropas hokeja kartē. Tāpēc Eiropas bērnu un jauniešu hokeja komandas laikus sūta pieteikumus dalībai "Riga Hockey Cup", kas intensīvā režīmā risinās piecas pavasara nedēļas nogales. Turnīra rīkotāju apgrozījums katru gadu pārsniedz vienu miljonu eiro. Tūkstošiem dalībnieku un viņu vecāki dod arī ievērojamu pienesumu Rīgas tūrismam.

Ilgus gadus "Riga Hockey Cup" juridiski rīkoja Bikaram piederošais uzņēmums "European Junior Ice Hockey League" (EJIHC) un Bomiusa izveidots uzņēmums no Nīderlandes. Pēc 2017. gada turnīra Bomiuss veselības dēļ pagāja nost no rīkošanas, bet viņa vietā Bikars uzrunāja Jansonu. Atnākot Jansonam, tika izveidots uzņēmums "Riga Cup Events", kurā dalībnieki līdzīgās daļās bija Jansons un Bikars. Tieši caur šo "Riga Cup Events" tika veikta lielākā daļa darījumu, starp kuriem bijuši maksājumi uz Lietuvu uzņēmumiem, kuri nav PVN maksātāji, bet vienam no uzņēmumiem vairāk nekā gadu nav nevienas amatpersonas.

Pēc Bikara un Jansona sakašķēšanās bērnu un jauniešu hokeja turnīru kartē būs divi līdzīgi turnīri – "Riga Hockey Cup" (rīko Jansonam piederošais "Riga Cup Events") un "Riga Ice Hockey Cup" (rīko Bikaram piederošais EJIHC). Abi rīkotāji norāda, ka turnīrs notiks jau 15. reizi.