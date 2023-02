NHL debitants Šilovs ar Vankūveru dosies arī izbraukuma tūrē

Visticamāk, pie iespējām sevi pierādīt Nacionālajā hokeja līgā (NHL) turpinās tikt latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs, kurš kopā ar Vankūveras "Canucks" dosies divu spēļu izbraukumā.

Pagājušajā nedēļā 21 gadu vecais Šilovs piedzīvoja debiju hokeja Mekā. Vispirms viņš atvairīja 22 metienus pret Ņujorkas "Rangers" (4:6), bet pēc tam izcīnīja arī pirmo uzvaru - 35 atvairījumi pret Filadelfijas "Flyers" (6:2). Pagaidām divos mačos latvietis vidēji ielaidis 3,54 ripas un atvairījis 89,1% metienu.

Šobrīd no savainojuma turpina atkopties "Canucks" pamatvārtsargs Tečers Demko, kurš gan arī dosies izbraukumā. Tāpat kā vēl viens vārtsargs Kolins Delija un Šilovs, vēsta "Sportsnet" apskatnieks Brendans Bešelors. Otrdien Vankūveras komandai paredzēts duelis ar Nešvilas "Predators", bet ceturtdien gaidāma cīņa pret Sentluisas "Blues", savukārt sestdien spēle pret Bostonas "Bruins" jau notiks savu skatītāju priekšā.

Rick Tocchet says Thatcher Demko skated today (although he wasn’t a practice participant) and will go on the trip with the #Canucks. Delia and Silovs will both be on trip too. @Sportsnet650