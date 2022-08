NHL draftā izvēlētais Ločmelis pēc nākamās sezonas dosies uz NCAA

Šovasar Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā izvēlētais latviešu centrs Dans Ločmelis pēc nākamās sezonas dosies spēlēt uz Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātu, vēsta "College Hockey Inc.".

Ločmelis no 2023./24. gada sezonas pārstāvēs Ziemeļmičiganas universitātes komandu "Wildcats", kas spēlē spēcīgākajā NCAA divīzijā. Plānots, ka nākamo sezonu vien 18 gadus vecais latvietis pavadīs Zviedrijas kluba "Lulea" sistēmā. Pagājušajā sezonā viņš debitēja Zviedrijas spēcīgākajā līgā, piedaloties divās spēlēs, bet jaunajā sezonā viņš varētu tikt pie lielākas lomas.

Šovasar NHL draftā Ločmeli ar 119. numuru izvēlējās Bostonas "Bruins", taču pagaidām hokejists izvēlējies vēl nekļūt par profesionāli.

Ločmelis aizvadītajā sezonā pārstāvēja Latviju pasaules U-18 čempionātā, četrās spēlēs atzīmējoties ar vieniem vārtiem un divām piespēlēm. Tāpat viņš kopā ar U-20 valstsvienību nupat aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam (1+1 piecos mačos).

Iepriekšējās sezonas lielāko daļu Ločmelis aizvadīja Zviedrijas U-20 čempionātā, kur kopumā 49 mačos atzīmējās ar 19 vārtiem un 17 rezultatīvām piespēlēm.

Dans Ločmelis (Luleå HF J20) has committed to Northern Michigan University for 2023-2024.@NMUHockey @CCHAHockey @LuleaHockey