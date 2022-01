NHL februārī cer aizvadīt visas pārceltās gandrīz 100 spēles

Nacionālā hokeja līga (NHL) trešdien, 19. janvārī, paziņoja, ka februārī cer aizvadīt visas pārceltās gandrīz 100 spēles, kuras nevarēja notika Covid-19 pandēmijas kārtējā uzliesmojuma dēļ.

No 18 novembra līdz 18. janvārim NHL pārceltas bija 98 spēles. Tā kā NHL paziņoja par savu spēlētāju nelaišanu uz Pekinas olimpiskajām spēlēm, tad līgai izveidojās "logs", kurās iespējams izspēlēt šos mačus. Tādējādi laika periodā no 7.-22. februārim risināsies 95 no pārceltajām spēlēm. Tāpat NHL nācies nedaudz mainīt dažu citu spēļu grafiku, lai sabalansētu kopējo sezonas kalendāru.

NHL cer, ka Covid-19 pandēmija turpinājumā smagi neietekmēs regulāro sezonu un visas komandas nospēlēs ieplānotās 82 spēles katra. Plānots, ka NHL regulārā sezona noslēgsies kā iepriekš plānots – 29. aprīlī.