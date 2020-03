NHL iespējamas izmaiņas aizmugures stāvokļa noteikšanā

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandu galvenie treneri otrdien nobalsoja par aizmugures stāvokļa noteikšanas maiņu. Ierosinājums aicina, lai aizmugures stāvoklis netiek noteikts pēc tā, vai pirms ripa šķērso zilo līniju, spēlētāja slidām ir saskarsme ar ledu, bet gan tiek skatīts līdzīgi kā futbolā – vai slidas ir pāri vai vienā līmenī ar zilo līniju.

Komandu galvenie treneri plānotās izmaiņas iesniegs NHL Sacensību komitejā, ar cerību, ka likuma izmaiņu rezultātā tiesnešiem būs jāpieņem mazāk sarežģītu lēmumu un jāatceļ mazāk vārtu guvumi.

"Bijuši tik daudz labi vārtu guvumi, kas ir atņemti par spēlei netraucējošām darbībām," atzina Karolīnas "Hurricanes" treneris Dons Vadels. "Tas citreiz ir ļoti nomācoši. Mēs gribam vārtus, mēs gribam gūt skaistus vārtus, taču tos neieskaita, jo kāds pārslidoja zonas līnijai neīstajā laikā."

Iepriekš spēlētāja abām slidām bija obligāti jāpieskaras pretinieku zonai (arī zilā līnija skaitās) pirms ripa šķērsoja zilo līniju. Tāpēc ik pa laikam izveidojas situācijas, kurās spēlētājs ar vienu kāju ir zonā, bet otra paliek gaisā (tomēr ir sasniegusi zilo līniju), kamēr ripa jau ir zonā. Jaunais ierosinājums aicina tiesnešus vērot, vai spēlētāja slidas ir sasniegušas zilo līniju, un nav nozīmes, vai tās skar ledu.

NO GOAL! This was determined to be offsides. #StanleyCup pic.twitter.com/83Kwl2iKkf