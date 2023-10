NHL jaunā sezona atklāta: Bedārds debitē ar piespēli; čempione 'Golden Knight' sāk ar uzvaru

Nacionālās hokeja līgas (NHL) 2023. gada drafta pirmais numurs Konors Bedārds pasaules spēcīgākajā līgā otrdien debitēja ar rezultatīvu piespēli, bet viņa pārstāvētā Čikāgas "Blackhawks" atspēlējās un ar rezultātu 4:2 pārspēja Pitsburgas "Penguins". Citā mačā aizvadītās sezonas Stenlija kausa ieguvēja Vegasas "Golden Knights" savā laukumā ar 3:1 pieveica Sietlas "Kraken".

Savā debijas spēlē Bedārds nospēlēja 21:29 minūtes, kuru laikā izdarīja arī piecus metienus pa vārtiem. Viņš rezultatīvu piespēli izpildīja "Blackhawks" pirmajā vārtu guvumā, palīdzot Raienam Donato panākt rezultātu 1:2.

Bedārds tiek uzskatīts par vienu no spožākajiem hokeja talantiem, un pirms viņa debijas ažiotāža bija pietiekami liela. Jaunais kanādietis laukumā devās jau pirmajā maiņā, un centra iemetienā stājās pretī "Penguins" leģendai Sidnijam Krosbijam.

