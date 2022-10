NHL jaunā sezona sākas ar Zībānežada diviem vārtiem un 'Rangers' uzvaru

Nacionālās hokeja līgas (NHL) 2022./2023. gada sezonas atklāšanas spēlē Mika Zībānežads ar diviem vārtu guvumiem sekmēja Ņujorkas "Rangers" uzvaru savā laukumā ar rezultātu 3:1 pār Tampabejas "Lightning".

Spēles pirmā trešdaļa ritēja dinamiskā un ātrā spēlē, savukārt pirmie vārti tika gūti 24. minūtē, kad Zībānežads mazākumā pa labo malu iegāju uzbrukuma zonā, devās un vārtiem un skaisti apspēlēja pretinieku vārtsargu Andreju Vasiļevski. Sešas minūtes vēlāk lielo skaitlisko vairākumu realizēja "Lightning" līderis Stīvens Stemkoss, kurš ar spēcīgu metienu pārspēja vārtsargu Igoru Šestjorkinu.

Ar precīzu metienu vairākumā 46. minūtē atbildēja arī Zībānežads, kad viņš pēc Artēmija Panarina piespēles raidīja ripu "Lighning" vārtos. Tad arī 51. minūtē Bārklijs Gudrovs vārtu priekšā mainīja ripas lidojuma virzienu, un panāca "Rangers" uzvaru ar divu vārtu pārsvaru.

"Rangers" vārtsargs Šestjorkins atvairīja 26 pretinieku metienus, bet "Lightning" vārtos Vasiļevskis atvairīja 36 metienus.

Vēl vienā mačā NHL sezonas pirmajā dienā Lasvegasas "Golden Knights" ar rezultātu 4:3 izbraukumā pārspēja Losandželosas "Kings".

Visa mača garumā abas komandas pamīšus guva vārtus. Gabriels Vilardi 11. minūtē deva vadību "Kings",bet Džonatans Marčeso guva vārtus arī Lasvegasas klubam.

Turpinājumā "Knights" vienībai precīzi meta Džeks Aikels un Viljams Kārlsons, bet "Kings" rindās precīzi bija Adrians Kempe un Arturs Kalijevs. 26 sekundes pirms pamatlaika beigām Marks Stouns bija precīzs no vārtu priekšas, un izrāva "Golden Knights" uzvaru.

