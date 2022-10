NHL neveiksminiece 'Sabres' pagarina līgumu ar galveno treneri

Latviešu uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Bufalo "Sabres" pagarinājusi līgumu ar savu galveno treneri Donu Granato, kaut gan vienība ārpus izslēgšanas turnīra palikusi jau 11 sezonas pēc kārtas.

Trešdien Bufalo klubs pavēstīja par ilgtermiņa līguma noslēgšanu ar 55 gadus veco Granato.

🍝 Donny G! 🍝

We have signed Head Coach Don Granato to a multi-year extension: https://t.co/18zYpvtB62 pic.twitter.com/hVCWsdpptT