NHL pārbaudes spēles: Balceram vārtu guvums; Merzļikinam 34 atvairīti metieni

Latvijas hokejists Rūdolfs Balcers sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārbaudes spēlē guva vārtus, taču tas nepalīdzēja viņa pārstāvētajai Floridas "Panthers" tikt pie uzvaras. Savukārt Elvis Merzļikins atvairīja 34 metienus, palīdzot tikt pie uzvaras viņa pārstāvētajai Kolumbusas "Blue Jackets".

"Panthers" viesu lomā ar rezultātu 3:4 (0:2, 3:1 0:1) piekāpās Karolīnas "Hurricanes".

Pirmajā periodā Karolīnas vienību vadībā izvirzīja Brents Bērnss un Andrejs Svečņikovs, bet Balcers guva pirmos komandas vārtus otrās trešdaļas pirmajā minūtē, panākot 1:2.

Balcers gets the Cats on the board! pic.twitter.com/lJVv5HhCGF