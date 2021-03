NHL tiesnesis neveiksmīgā izteikuma dēļ atbrīvots no amata

Nacionālā hokeja līga (NHL) no amata atstādinājusi tiesnesi Timu Pīlu, kura atziņa, ka viņš vēlējies sodīt Našvilas "Predators" komandu, nejauši izskanēja otrdien aizvadītas spēles televīzijas translācijā.

Ziņots, ka "Predators" vienība otrdien ar rezultātu 2:0 pieveica Detroitas "Red Wings".

Otrā perioda ievadā tiesnesis Tims Pīls piešķīra mājiniekiem apšaubāmu noraidījumu, sodot "Predators" uzbrucēju Viktoru Arvidsonu par Džona Merila klupināšanu. Īsi pēc pārkāpuma piešķiršanas spēles translācijā misēkļa dēļ bija dzirdams Pīls, kurš, visticamāk, sarunājās ar kolēģi Kelliju Saderlandu.

"Nebija nekā īpaša, bet es vēlējos pret Našvilu dabūt nolādētu noraidījumu..." paguva pateikt Pīls pirms audio tika norauts no ētera.

Līgas vadība pēc otrdien vēlu vakarā uzsāktās izmeklēšanas trešdien paziņojusi, ka Tims Pīls vairs NHL spēles netiesās. "Nekas mums nav svarīgāks, kā nodrošināt spēļu godīgumu," atzīst NHL hokeja operāciju vecākais izpilddirektora vietnieks Kolins Kempbels.

"Tima Pīla rīcība ir pilnībā pretēja pamatprincipiem, kurus mēs sagaidām no tiesnešiem un kurus līdzjutēji, spēlētāji, treneri un visi pārējie ar spēli saistītie cilvēki sagaida un ir pelnījuši. Lai kāds būtu konteksts vai viņa nodoms, viņa komentāriem nav pamatojuma, un NHL spers jebkādus soļus, lai aizsargātu spēles godīgumu," izsakās līgas pārstāvis.

Pīls gan iepriekš bija jau apņēmies noslēgt tiesneša karjeru. Soģis bija lēmis 24. aprīlī aizvadīt savu pēdējo spēli NHL, ziņo medijs "tsn.ca".

