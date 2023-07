'Nike' pārtrauc sadarbību ar seksa skandālos ierauto Kanādas hokeju

Viens pasaules ietekmīgākajiem zīmoliem sporta preču ražošanas industrijā "Nike" pārtraucis sadarbību ar Kanādas Hokeja federāciju ("Hockey Canada"), kura reputāciju ietekmēja aizvadītajā gadā atklātais seksuālās vardarbības skandāls, kurā iesaistīti jaunie hokejisti, vēsta medijs TSN.

"Nike" ir viens no lielajiem "Hockey Canada" sponsoriem, kas aizvadītajos mēnešos apturējis savu sadarbību šī skandāla dēļ. ""Hockey Canada" novērtē ilgstošo sadarbību ar "Nike" vairāk nekā 20 gadu garumā un ciena tās lēmumu neturpināt sadarbību," teikts valsts hokeja pārvaldošās organizācijas paziņojumā.

"Nike" gan turpinās nodrošināt sporta inventāru, kas nepieciešams uz ledus, kā to paredz tās sadarbības līgums ar Starptautisko Hokeja federāciju (IIHF), tomēr Kanādas izlasēm individuāli ekipējums vairs netiks nodrošināts.

"Hockey Canada" jau noslēgusi līgumu ar citu hokeja ekipējuma ražotāju "Bauer", kas sadarbības līgumu noslēdza pēc tam, kad par organizācijas prezidenti un izpilddirektori kļuva Ketrīna Hendersone, kura iepriekš vadīja Kanādas Kērlinga federāciju.

Seksa skandāls, kurā iesaistīti Kanādas hokeja juniori no 2003. un 2018. gada sasaukuma, sākās pagājušā gada maijā, kad par to ziņoja TSN. Atklājoties arvien jauniem un jauniem faktiem, skandāls kļuva daudz lielāks, pēc kā Kanādas sporta vadība apturēja valsts hokeja vadošās organizācijas ("Hockey Canada") finansējumu, izmeklēšanu uzsāka Kanādas mantojumu departaments (Kanādas valdības oficiālā institūcija), bet abos gadījumos policija no jauna atvērusi savas lietas.