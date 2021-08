"Optibet" hokeja līgas (OHL) komandas jauno sezonu sagaida krietni atjauninātos sastāvos, otrdien tika atklāts pirmssezonas preses konferencē Rīgā, ziņo Latvijas Hokeja federācija (LHF).

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis, atklājot preses konferenci, izteica cerību, ka, ņemot vērā visu komandu galveno treneru kvalifikāciju ar lielo pieredzi un zināšanām, šajā sezonā OHL jeb Latvijas virslīgā sagaidāms laba līmeņa turnīrs.

Čempionvienības "Olimp"/"Venta 2002" jaunais galvenais treneris Maksims Širokovs apstiprināja, ka komandu pametuši abi līdzšinējie treneri Aigars Cipruss un Jurijs Agureikins, kuri mainījuši darba vietas, dodoties attiecīgi uz Ķīnu un Daugavpili. Prom devušies arī jaunie spēlētāji, piemēram, Arvils Bergmanis, Ričards Landmanis un vārtsargs Rūdolfs Lazdiņš, kurš pievienojies Hokeja kluba "Rīga" (HK "Rīga") vienībai Krievijas Jaunatnes līgā (MHL). Tāpat prom ir arī visi "importa" spēlētāji, kas dod iespēju audzināt savus jaunos spēlētājus. Klāt sastāvam ir nākuši pieredzējušie Koba Jass un Kaspars Saulietis, bet komandas mērķis šosezon ir aizstāvēt Latvijas čempionu titulu, kā arī labi nostartēt IIHF Kontinentālajā kausā.

Komentējot lielo treneru mainību "Olimp"/"Venta 2002" komandā, Širokovs bilda, ka Ciprusa gadījumā bija grūti sacensties ar piedāvājumu, kas trenerim izteikts Ķīnā, uz kurieni Cipruss arī ir devies. Savukārt Agureikina gadījumā situācija tika skaidrota ar trenera Daugavpils saknēm un iespēju attīstīt Daugavpils Ledus skolas hokeju.

Vicečempiones Jelgavas "Zemgale"/LLU komandas galvenais treneris Artis Ābols sacīja, ka Jelgavas komandu starpsezonā atstājuši 15 spēlētāji, kuri pārgājuši gan uz HK "Rīga" vienību, gan devušies uz ārzemēm. Taču, kā apgalvoja Ābols, vieta tukša nepaliks, un joprojām norisinās darbs pie sastāva papildināšanas. Mērķis šajā sezonā komandai ir cīnīties par uzvaru čempionātā.

Daugavpils "Dinaburga" treneris Ivans Kokins atklāja, ka šogad komandai ir gados salīdzinoši jauns sastāvs, pāris "leģionāri', bet komanda ir bez lielām "zvaigznēm". Komanda trenējas jau no jūlija, un mērķis ir katrā spēlē cīnīties par uzvaru.

"Liepājas" komandas galvenais treneris Normunds Sējējs atzīmēja, ka salīdzinājumā ar pagājušo sezonu komandu atstājuši 14 spēlētāji, bet ir spēlētāji no citām Latvijas komandām, kurus izdevies piesaistīt. Komandas komplektācija vēl nav beigusies, tiek meklēti vēl pāris kvalitatīvi uzbrucēji. "Liepājas" galvenais uzdevums šosezon ir cīņa par čempionāta godalgām.

Hokeja skolas "Rīga" (HS "Rīga") galvenais treneris Oļegs Sorokins pastāstīja, ka šogad atkal ir praktiski jauns komandas spēlētāju sastāvs, un liela daļa no pagājušas sezonas ir devusies prom. Šosezon sastāvā atkal pamatā būs U-18 vecuma spēlētāji ar dažiem papildinājumiem no HK "Rīga" komandas un vēl pāris vecākiem spēlētājiem. Mērķi šosezon paliek nemainīgi - katrā spēlē cīnīties par katru laukuma centimetru un neko par velti neatdot pretiniekam.

Savukārt "Mogo"/LPSA galvenais treneris Ģirts Ankipāns teica, ka atšķirībā no iepriekš pieminētajiem gadījumiem komandai sastāvs daudz nav izmainījies. pāris jauno un perspektīvo spēlētāju kā Daniels Mūrnieks un Ričards Grīnbergs ir atstājis komandu. Sastāvam ir pievienojušies Oskars Bārtulis, Lauris Bajarūns un Deivids Sarkanis. Komanda gatavošanos sezonai uzsāka jau jūlijā, ir aizvadītas vairākas pārbaudes spēles, un komanda ir gatava sezonai. Mērķis šosezon ir cīnīties par uzvaru čempionātā.

Visbeidzot "Prizma" galvenais treneris Ēriks Miļuns pastāstīja, ka komandas sastāvs lielā mērā ir saglabājies no iepriekšējās sezonas, jo, lai arī pāris spēlētāji ir devušies prom, vietā nākuši gados jaunie spēlētāji, kuri atgriezušies no ārzemēm. Tāpat "Prizma" vienību papildinājuši spēlētāji, kas pārnākuši no citām vienībām, piemēram, no "Mogo"/LPSA komandas piesaistīti Jānis Straupe un Edgars Kurmis, kā arī nācis klāt pieredzējis vārtsargs Toms Broks. Komandas mērķis ir censties uzvarēt jebkuru pretinieku un cīnīties par tikšanu izslēgšanas spēlēs.

Komentējot Covid-19 ierobežojošos noteikumus šosezon, Kalvītis uzsvēra, ka salīdzinājumā ar pagājušo sezonu nekādas lielas izmaiņas nav plānotas. Tiek cerēts arī, ka skatītājiem būs iespējas apmeklēt spēles klātienē visas sezonas garumā. Savukārt komandas un to personāls ievēros līgas izstrādātos drošības protokolus, tāpat kā iepriekš.

Latvijas augstākā līga hokejā šosezon svin 86 gadu jubileju. Jaunās sezonas atklāšanas spēlē 4.septembrī savā starpā tiksies aizvadītās sezonas finālisti "Olimp"/"Venta 2002" un Jelgavas "Zemgale"/LLU. Spēle notiks "Inbox.lv" ledus hallē.

Pārējās komandas OHL čempionātā iesaistīsies no 8.septembra.

Arī šosezon OHL startēs septiņas komandas - Rīgas "Olimp"/"Venta 2002", Jelgavas "Zemgale"/LLU, "Liepāja", Rīgas "Mogo"/LSPA, Daugavpils "Dinaburga", Hokeja skola "Rīga" un Rīgas "Prizma".

Aizvadītajā sezonā OHL kausu izcīnīja "Olimp"/"Venta 2002", bet regulārajā sezonā uzvaru svinēja Arta Ābola vadītā "Zemgale"/LLU.