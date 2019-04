Pasaules hokeja lielvalstis stiķē sastāvus dalībai PČ

Vadošās pasaules hokeja izlases sākušas gatavošanos 2019. gada pasaules čempionātam un vērtē, kuri hokejisti palīdzēs un nepalīdzēs plānetas meistarsacīkstēs.

Viena no Latvijas izlases pretiniecēm Krievijas valstsvienība paziņojusi pirmos kandidātus, starp kuriem lielākā zvaigzne ir Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Losandželosas "Kings" uzbrucējs Iļja Kovaļčuks. No NHL kopumā šobrīd Krievijas izlases kandidātu sarakstā iekļauti astoņi hokejisti, piemēram, Jevgeņijs Dadonovs un Artjoms Aņisimovs. Pārējie kandidāti ir no Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubiem Sanktpēterburgas SKA un Ufas "Salavat Julajev".

Pagaidām kandidātu sarakstā nav KHL Gagarina kausa finālistu Maskavas CSKA un Omskas "Avangard" hokejistu, kā arī Ziemeļamerikā Stenlija kausa cīņas aizvadošo sportistu.

Kanādas hokeja izlasi vadīs Alekss Vino, kuram ir 15 gadu pieredze NHL, tomēr pēdējā gadā galvenā trenera postenī viņš nav darbojies. Viņam asistēs Deivs Hekstols, Kirks Millers un Lindijs Rafs.

Kanādas kandidātu saraksts oficiāli nav izziņots, bet no piedāvājumiem atteikušies Zemgus Girgensona komandas biedri Bufalo "Sabres" rindās Sem Reinharts un Džefs Skiners, kā arī Filadelfijas "Flyers" kapteinis Klods Žirū. Toties spēlēt piekritis cits "Flyers" uzbrucējs, Žirū asistents Šons Kutūrs, kurš NHL regulārajā sezonā 80 spēlēs guva 33 vārtus un izdarīja 43 rezultatīvas piespēles. Kanādas izlasē viens no vārtu vīriem būšot "Flyers" vārtsargs Kārters Hārts.

ASV izlases treneris trešo gadu pēc kārtas pasaules čempionātā būs Detroitas "Red Wings" vadītajs Džefs Blešils, kuram asistēs Džons Hainss (Ņūdžersijas "Devils" galvenais treneris) un Dens Bailsma un Kevins Raiters no "Red Wings". Pagājušajā gadā Blešila vadībā amerikāņi izcīnīja bronzas medaļas.

Spēlēšanai ASV izlases rindās pasaules čempionātā Slovākijā piekritis "Flyers" uzbrucējs Džeimss van Rimsdīks, kurš NHL sezonā 66 spēlēs izcēlās ar 27 vārtu guvumiem un 21 rezultatīvu piespēli. Tikmēr Slovākijā nespēlēs "Sabres" uzbrucējs Keisijs Mitelštads, bet Bufalo kluba zvaigzne Džeks Aikels vēl neesot izlēmus par palīdzēšanu ASV izlasei.

ASV izlases treneri pasaules čempionātā varēs rēķināties arī ar Ņujorkas "Rangers" aizsargu Breidiju Šeju un uzbrucēju Krisu Kraideru, kā arī ar 19 gadus veco Vankūveras "Canucks" aizsargu Kvinu Hjūzu.

Pasaules čempionei Zviedrijas izlasei Slovākijā nepalīdzēs trīs Anaheimas "Ducks" hokejisti Hampuss Lindholms, Rikards Rakels un Jakubs Silverbergs, bet nav skaidrības par "Sabres" aizsargu Rasmusu Dalinu. Cits aizsargs Roberts Hegs ("Flyers") un uzbrucējs Markuss Krīgers ("Flyers") piekrituši braukšanai uz Slovākiju.

Zviedru rindas gatavi papildināt aizsargi Ēriks Gustafsons ("Blackhawks") un Jūnass Brodīns (Minesotas "Wild"), uzbrucējs Eliass Petersons ("Canucks"), kā arī "Canucks" pamatvārtsargs Jakubs Markstrēms.

Čehijas hokeja izlase šobrīd jau var rēķināties ar Jakubu Vorāčeku ("Flyers") un Filipu Hitilu ("Rangers"), bet Vācijai palīgā gatavs steigties NHL sezonas otrs labākais vārtus guvējs Leons Draizaitls (Edmontonas "Oilers").

2019. gada pasaules hokeja čempionāts Slovākijas pilsētās Košicē un Bratislavā risināsies 10.-26. maijam. Latvijas izlase spēlēs Bratislavas grupā, kurā vēl būs Zviedrija, Krievija, Čehija, Šveice, Norvēģija, Austrija un Itālija. Savukārt Košices grupā spēlēs ASV, Kanāda, Somija, Vācija, mājiniece Slovākija, Dānija, Francija un Lielbritānija.