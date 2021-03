PČ hokejā Rīgā: izvēlēts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinātājs

Mobilo sakaru operators "Bite" kļuvis par 2021. gada Pasaules hokeja čempionāta oficiālo partneri, kas nodrošinās arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūru čempionāta vajadzībām Rīgā, informēja uzņēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sadarbības laikā "Bite" ar integrēto IKT risinājumu koncepta "BITE One IT" pakalpojumiem nodrošinās gan "Arēnu Rīga", gan Olimpisko sporta centru, paredzot izveidot drošu tiešsaistes un ārējās komunikācijas infrastruktūru, kas ietver iekšējā un ārējā interneta tīkla izbūvi un uzturēšanu, kā arī nepieciešamo iekārtu nodrošināšanu. Ņemot vērā čempionāta mērogu un pasaules līmeņa prasības, šis būs viens no tehnoloģiski vērienīgākajiem IKT projektiem Latvijā.

Lai veiktu IKT infrastruktūras izveidi čempionāta vajadzībām "Bite" gan "Arēnā Rīga", gan Olimpiskajā sporta centrā nodrošinās modernu fiksēto un mobilo internetu ar nepieciešamajiem augsta standarta drošības risinājumiem, kā arī dažādas iekārtas, piemēram, rūterus, sadalītājus, WiFi iekārtas un citas, kam būs vajadzīgi tīkla un elektrības kabeļi 20 kilometru garumā. Ar īpašiem tīkla risinājumiem tiks aprīkotas vairāk nekā 300 telpas abās minētajās ēkās, katru no tām pielāgojot nepieciešamajām funkcijām, piemēram, mediju zonai, ģērbtuvēm, spēļu laukumiem u.tml. Tāpat visa čempionāta norises laikā tiks veikta uzstādīto risinājumu uzraudzība un uzturēšana.

"Bite" integrētais uzņēmums "Latnet" jau iepriekš ir guvis pieredzi līdzvērtīgu, vērienīgu IKT projektu īstenošanā – piemēram, 2003. gadā un 2006. gadā, kad Rīgā notika tādi liela mēroga pasākumi kā Eirovīzija un NATO Samits.

"Kļūstot par IIHF pasaules čempionāta oficiālo partneri un vienlaikus nodrošinot šī pasākuma IKT infrastruktūru, esam uzņēmušies arī lielu un nozīmīgu izaicinājumu. Pateicoties "Bite" darbinieku ekspertīzei un zināšanām ne tikai vienkāršu, bet arī ļoti komplicētu un vērienīgu integrētu IKT risinājumu jomā, strādājam pie augsta līmeņa pasākuma tehnoloģiskā nodrošinājuma. Turklāt tas mums ir jāpaveic īpaši īsā termiņā – aptuveni divu mēnešu laikā. Esam patiesi gandarīti, ka "Bite" būs iespēja palīdzēt nodrošināt IKT pakalpojumus pasaules čempionāta norisei, kas ir ļoti gaidīts pasākums visiem hokeja faniem, arī tad, ja vērosim attālināti. Turklāt būtiski uzsvērt, ka šis tehnoloģiskais ieguldījums var kļūt par ilgtermiņa investīciju un to ir iespēja izmantot arī nākotnē liela mēroga pasākumos, būtiski kāpinot Latvijas kapacitāti šāda mēroga notikumu organizēšanā," saka "Bite" vadītājs Kaspars Buls.

Viņš papildina, ka liela nozīme projekta realizēšanā ir arī veiksmīgai sadarbībai ar čempionāta organizatoriem – SIA "Hokeja Akadēmija", Latvijas Hokeja federāciju, kā arī abām pasākuma norises vietām – "Arēnu Rīga" un Olimpisko sporta centru. Līdzšinējā sadarbība ir ļoti produktīva, tāpēc darbs pie projekta īstenošanas notiek raiti. Šobrīd BITE darbojas pie projekta izstrādes, un drīz vien gaidāma gan IKT infrastruktūrai nepieciešamo iekārtu piegāde, gan reālā risinājuma izveide un uzstādīšana.

"Gatavošanās pasaules hokeja čempionātam sākās jau pērn, tomēr lielākie darbi pie tā organizēšanas norit kopš šī gada februāra, kad guvām 100% apstiprinājumu tam, ka gada lielākais notikums hokejā norisināsies Rīgā. Ņemot vērā, ka skatītāji visdrīzāk varēs sekot līdzi čempionāta gaitām attālināti, drošai un stabilai tiešsaistes ārējai komunikācijai šogad ir īpaši svarīga nozīme. No tā ir atkarīgs čempionāta organizatoru un mediju darbs, sniedzot iespēju nodrošināt pilnvērtīgu šī pasākuma norisi. Tāpēc esam ļoti gandarīti, ka šajā apjomīgajā un sarežģītajā uzdevumā mūsu tehnoloģiskais partneris ir "Bite"," uzsver SIA "Hokeja Akadēmija" valdes loceklis Edgars Buncis.