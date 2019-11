Pēc Latvijas hokeja čempionāta spēles smagā stāvoklī slimnīcā nogādā jaunieti

Pēc "Optibet" hokeja līgas jeb Latvijas čempionāta spēles laikā saņemta spēka paņēmiena vēlāk ģērbtuvē saļimis kāds HS "Rīga" jaunais spēlētājs, kurš nogādāts slimnīcā, liecina portāla "Delfi" rīcībā esoša informācija.

Negadījums noticis OHL spēlē, kurā "Prizma/IHS" ar 7:3 pieveica HS "Rīga". Spēles gaitā divcīņā jaunietis pēc pretinieka noteikumu pārkāpuma neveiksmīgi ielidoja apmalē. Jaunietis pats ticis līdz soliņam, bet saļimis ģērbtuvē, un to piefiksējis kāds no tehniskā personāla. Portāla "Delfi" avots norāda, ka jaunietim uz brīdi esot apstājusies sirdsdarbība, bet to izdevies atjaunot.

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) preses sekretārs Edgars Gaross portālam "Delfi" apstiprināja, ka bijis incidents OHL spēlē.

"Trešā perioda sākumā notika sadursme starp diviem hokejistiem. Pēc šīs sadursmes spēlētājs neilgi bija uz ledus, bet saviem spēkiem pameta laukumu. Viņš devās uz ģērbtuvēm, bet vēlāk tika izsaukta ātrā palīdzība, kas sniedza visu nepieciešamo medicīnisko aprūpi. Hokejists tika nogādāts slimnīcā," sacīja Gaross. "LHF nesniegs sīkāku informāciju par hokejista veselības stāvokli un aicina sabiedrību cienīt ģimenes privātumu. Novēlam hokejistam atveseļošanos un atgriešanos hokeja laukumā."