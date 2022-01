'Pekina 2022': Latvijas hokejistu pirmā pretiniece Zviedrija arī paziņo sastāvu

Zviedrijas hokeja izlase piektdien paziņoja savu sastāvu Pekinas olimpisko spēļu hokeja turnīram.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Zviedrijas izlasē iekļauti astoņi spēlētāji no Kontinentālās hokeja līgas (KHL), no kuriem trīs ir vārtsargi. Pārējo sastāvu veido spēlētāji no Zviedrijas un Šveices čempionātiem.

"Mēs esam apmierināti ar šo sastāvu. Zviedrijas izlase ir tikpat laba kā jebkura cita komanda olimpiskajās spēlēs. Vārtsargi spēlē visaugstākajā līmenī, aizsardzībā mums ir dažādu spēlētāju klāsts, gan lieli, gan spēcīgi, gan mobili spēlētāji. Uzbrucēju sastāvā mums ir divvirzienu spēlētāji, kuri spēj ne tikai uzbrukt, bet arī spēlēt aizsardzībā," teica Zviedrijas izlases galvenais treneris Johans Garpenlēvs.

Zviedrijas izlase olimpiskās spēles sāks tieši pret Latvijas valstsvienību, abām komandām spēkojoties 10. februārī. Šajā grupā spēlē arī Slovākija un Somija.