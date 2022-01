'Pekina 2022': Latvijas pretiniece Somija paziņo sastāvu olimpiskajām spēlēm

Latvijas hokeja izlases pretiniece Pekinas olimpiskajās spēlēs Somijas valstsvienība paziņojusi 25 sportistu sastāvu dalībai 2022. gada olimpiskajās spēlēs.

Somijas izlases treneris Juka Jalonens, ar kuru komanda 2019. gadā triumfēja pasaules čempionātā un pagājušajā gadā Rīgā izcīnīja sudrabu, sastāvā pārsvarā iekļāvis Kontinentālās hokeja līgas (KHL) spēlētājus. Visi trīs vārtsargi ir no KHL, bet kopā Somijas rindās būs 18 pārstāvji no KHL klubiem, no kuriem pieci ir no Helsinku "Jokerit".

Septiņi Somijas hokejisti pirms četriem gadiem spēlēja Phjončhanā, kur somi apstājās ceturtdaļfinālā, ar 0:1 piekāpjoties Kanādai.

Somijas hokejisti ne reizi nav kļuvuši par olimpiskajiem čempioniem, bet Pekinā tiek uzskatīti par vieniem no galvenajiem kandidātiem uz zelta medaļām. Somijai ir divas sudraba medaļas (1988. un 2006. gadā), kā arī četras bronzas (1994., 1998., 2010. un 2014. gadā).

Latvijas un Somijas hokejisti Pekinā savā starpā tiksies 11. februārī. Vēl C grupā kopā ar Latviju un Somiju ir Zviedrija un Slovākija.

Somijas izlases sastāvs:

vārtsargi: Jusi Olkinora (Magņitogorskas "Metallurg", KHL), Hari Sateri (Novosibirskas "Sibirj", KHL), Transs Tohimā (Ņižņekamskas "Metallurg", KHL)

aizsargi: Niklass Frimans (Helsinku "Jokerit", KHL), Jūso Hietanens ("Ambri-Piotta", Šveice), Valteri Kemilainens (Podoļskas "Vitjazj", KHL), Peteri Lindboms (Helsinku "Jokerit", KHL), Mikko Lehtonens (Sanktpēterburgas SKA, KHL), Atte Ohtamā ("Karpat Oulu", Somija), Ville Poka (Omskas "Avangard", KHL), Sami Vatanens ("Geneve-Servette", Šveice)

uzbrucēji: Miro Āltonens (Podoļskas "Vitjajz", KHL), Marko Antila (Hlesinku "Jokerit", KHL), Hanness Bjorninens (Helsinku "Jokerit", KHL), Valteri Filpula ("Geneve-Servette", Šveice), Markuss Granlunds (Ufas "Salavat Julajev", KHL), Tēmu Hartikainens (Ufas "Salavat Julajev", KHL), Jonass Kempainens (Sanktpēterburgas SKA, KHL), Leo Komarovs (Sanktpēterburgas SKA, KHL), Saku Menalanens ("Karpat Oulu", Somija), Sakari Manninens (Ufas "Salavat Julajev", KHL), Niko Ojamakai (Podoļskas "Vitjazj", KHL), īro Pakarinens (Helsinku "Jokerit", KHL), Hari Pesonens ("SCL Tigers Langnau", Šveice), Toni Rajala ("EHC Biele", Šveice)