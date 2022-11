'Penguins' treneris slavē Bļugera sniegumu pēc ilglaicīgās traumas

Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Pitsburgas "Penguins" galvenais treneris Maiks Salivans Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera atgriešanos laukumā novērtējis kā "ļoti labu".

"Domāju, ka Bļugers šodien bija patiešām labs,” atzina Salivans. “Viņš bija labs iemetienos, labs aizsardzībā, un uzskatu, ka viņš labi apturēja pretinieku spēlētājus ar ripu, kad kāds cits bija nokavējis savu epizodi aizsardzībā."

Jau vēstīts, ka Bļugers otrdien aizvadīja savu pirmo maču sezonā, iepriekšējās 15 spēles izlaižot traumas dēļ.

"Penguins" savā laukumā ar 2:5 (0:2, 2:2, 0:1) atzina Toronto "Maple Leafs", bet latviešu uzbrucējs laukumā bija 12 minūtes, no kurām 25 sekundes spēlēja mazākumā un septiņas vairākumā, metienus vārtu rāmī neizpildīja, pielietoja vienu spēka paņēmienu, reizi pārtvēra ripu un pats to vienreiz pazaudēja, uzvarēja piecus no 11 iemetieniem un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.

"Pēc tik ilgas pauzes pirmā spēle nekad nav viegla. Treniņos nekad nevarēs panākt to intensitāti, kas ir NHL mačā," par Bļugera atgriešanos sacīja Salivans. "Kopumā uzskatu, ka Bļugeram šis bija spēcīgs mačs un visa viņa maiņa bija laba. Viņiem bija jāspēj apturēt pretinieku līderi, jāspēlē aizsardzībā un presingā. Tai pat laikā viņi arī paši spēja kaut ko veidot uzbrukumā. Tās ir lietas, kuras no viņiem arī vēlamies redzēt."

Pitsburgas komanda Austrumu konferencē ar 15 punktiem atrodas 13.pozīcijā 16 komandu konkurencē.

Nākamo maču "Penguins" aizvadīs ceturtdien, kad viesos tiksies ar Minesotas "Wild" hokejistiem.