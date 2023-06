Pikets nelīdzēja. Jūrmalas dome slēdz hokeja un daiļslidošanas programmu

Jūrmalas domes deputāti šodien nolēma ar 31.augustu slēgt Jūrmalas Sporta skolas īstenotās profesionālās ievirzes hokeja un daiļslidošanas programmas.

Šīs programmas apmeklējušajiem bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā, pašvaldība piešķirs 50 eiro ikmēneša līdzfinansējumu sportošanas turpināšanai citās pašvaldībās. Šim līdzfinansējuma piešķiršanai izstrādāti atsevišķi saistošie noteikumi, kas tiks pieņemti vēlāk.

Pirms domes sēdes vairāki Jūrmalas jauno hokejistu vecāki ar savām atvasēm pie pašvaldības ēkas piketēja pret hokeja programmas slēgšanu Jūrmalas Sporta skolā.

Hokeja programma slēgta, jo Jūrmalas pilsētā nav piemērotas infrastruktūras - ledus halles, lai nodrošinātu treniņu procesu, skaidro pašvaldībā. Līdz ar to programmas apguvei ir visaugstākās izmaksas, salīdzinot ar citu sporta veidu programmām, ko jūrmalnieki apgūst Jūrmalas Sporta skolā. Hokeja treniņi 58 audzēkņiem, no kuriem 35 ir deklarēti Jūrmalā, pārējie - citur, veido 128 000 eiro gadā, no kuriem ledus un žāvētavas noma citās pašvaldības esošās ledus hallēs treniņu norisei izmaksā 109 505 eiro.

Izmaksas uz vienu audzēkni hokeja programmās patlaban ir 220 eiro mēnesī, citos sporta veidos tās ir no 10 līdz 58 eiro mēnesī.

Kopumā Jūrmalas Sporta skolā turpmāk tiek realizētas izglītības programmas deviņos sporta veidos: basketbols, burāšana, džudo, handbols, mākslas vingrošana, peldēšana, regbijs, vieglatlētika un volejbols. Populārākās programmas ir peldēšana, kuru apgūt 260 audzēkņi, basketbols (202 audzēkņi), vieglatlētika (131), mākslas vingrošana (94).

Sporta veidos, kuru programmas nerealizē Jūrmalas profesionālās ievirzes sporta skolas, iespējams arī pieteikties uz līdzfinansējumu saskaņā ar nolikumu "Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam kārtība". Nolikums paredz atbalstu gan individuāliem sportistiem, gan sporta klubu komandām.