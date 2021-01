Pilna PČ hokejā rīkošanai Rīgā nepieciešami vairāki miljoni eiro, atzīst Kalvītis

Lai Latvija varētu uzņemt pasaules hokeja čempionāta (PČ) abu apakšgrupu spēles un izslēgšanas mačus, nepieciešami vairāki miljoni eiro, taču sākotnējie signāli valdībā par naudas piešķiršanu esot atbalstoši, otrdien Latvijas Televīzijā teica Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis.

2021. gada pasaules čempionātu šogad bija jāuzņem Minskai un Rīgai. Pirmdien Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) padomes sēdē Minskai tika atņemtas 2021. gada pasaules čempionāta rīkotāju tiesības. Patlaban nav zināms, kurai valstij tiks uzticētas iepriekš Minskā paredzētās spēles, bet kā viens no variantiem tiek izskatīta visa čempionāta uzticēšana Latvijai. IIHF padome gan vēl izskatīs Latvijas kā līdzorganizētājas statusu. Iepriekš tika ziņots, ka pasaules čempionātu daļēji vai pilnībā varētu uzņemt Dānija vai Slovākijas galvaspilsēta Bratislava.

Kā skaidroja Kalvītis, esot sagatavoti vairāki budžeta modeļi pilna čempionāta sarīkošanai Rīgā. Ja Rīgā notiktu tikai vienas grupas spēles un fināli, risinājums būtu vienkāršāks. Savukārt lielas izmaiņas budžetā nepieciešamas, ja jārīko turnīrs visām 16 komandām.

"Par skaitļiem šobrīd es negribētu spekulēt. Tie būs vairāki miljoni. Tāda pieredze mums jau bija, kad pielāgojām "Skonto" halli. Izdarīt to visu var, trīs mēnešos to var paveikt. Jautājums ir par to, kādā formātā būs turnīrs. Ja plānots piesaistīt skatītājus, tad tas viss būs daudz sarežģītāk," norādīja Kalvītis.

Pašreiz Latvijā tikai "Arēna Rīga" atbilst pasaules čempionāta spēļu aizvadīšanai, taču novembrī tika ziņots, ka vēl vienu ledus laukumu varētu ierīkot "Elektrum" Olimpiskajā sporta centrā.

"Rīgā "burbuļa" čempionātu noorganizēt droši vien būtu no ekonomiskā un drošības viedokļa, kā arī finansiāli visizdevīgāk," teica Kalvītis. "Ja runa ir par skatītāju klātbūtni, mums nav otras 10 000 skatītāju arēnas. Tad tas jautājums ir nedaudz savādāks." Tomēr lHF prezidents apšauba, vai līdz pavasarim epidemioloģiskā situācija Eiropā būs uzlabojusies, līdz ar to maz iespēju, ka arēnās varēs pulcēties maksimāli daudz skatītāju. Neraugoties uz to, Latvija joprojām vēlas rīkot turnīru.

"Latvija vēlas uzņemt čempionātu gan valdības līmenī, domāju, gan hokeja līdzjutēju līmenī un, protams, visu hokeja funkcionāru līmenī," uzsvēra LHF prezidents.

2021. gada pasaules čempionāts ieplānots no 21. maija līdz 6. jūnijam. Iepriekš bija plānots, ka meistarsacīkstes sāksies 7. maijā, taču tās tika pārceltas pāris nedēļas uz priekšu, jo Eiropā varētu aizkavēties nacionālo čempionātu izspēle.