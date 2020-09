Pirmo reizi Latvijas hokeja virslīgas spēli tiesās sieviete

Sintija Čamane 16. septembrī kļūs par pirmo sievieti, kura tiesājusi Latvijas vīriešu hokeja virslīgas spēli, vēsta turnīra rīkotāji.

Čamane kopā ar saviem kolēģiem uzraudzīs "Optibet" hokeja līgas (OHL) maču starp “Mogo”/LSPA un “Prizma”/IHS vienībām. Čamane arī bijusi Latvijas sieviešu izlases hokeja spēlētāja, futboliste un valsts iestādes darbiniece.

“Kad Liepājā uzbūvēja halli, man ieteica pamēģināt ne tikai spēlēt hokeju, bet arī to tiesāt. Man tas iepatikās, un tā nu es sāku tiesāt hokeja spēles. Sākotnēji tie bija bērni, laikam ejot sāku tiesāt vecākus bērnus un jauniešus, kuriem gan ātrums, gan tehnika bija augstāka - JAHL un pirmā līga, principā, visu izņemot “Optibet” hokeja līgu. Esmu ieguvusi IIHF A licenci un tiesājusi arī sieviešu čempionātus,” stāstīja pati tiesnese.

“Sieviete sportā - to daudzi vispār redz ar smīnu sejā. Gribu teikt lielu paldies federācijas vadībai un cilvēkiem, kas šo iespēju man ir devuši. Protams, nav jau teikts, ka man viss izdosies, tomēr esmu priecīga par doto iespēju, jo man patīk tiesāt hokeja spēles,” skaidroja Čamane. “Ja komandas un to vadība redzēs, ka man kā tiesnesei ir gan spēles izpratne, gan arī spēja pieņemt pareizos lēmumus, tad viss būs kārtībā. Būt pirmajai sieviešu tiesnesei “Optibet” hokeja līgā rada divreiz lielāku atbildības sajūtu, nekā citās līgās vai spēlēs. Liepājā visu augustu notika “Amber puck” turnīrs, kurā tagad bija arī profesionālā līmeņa sacensības, kurās startēja arī spēlētāji no OHL, un tajā es jau izmēģināju, kā būs tiesāt tāda līmeņa hokeju.”