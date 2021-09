Punnenovs atvaira 39 metienus 'Tigers' zaudējumā; Lapinskis debitē Šveices elitē

Latvijas izlases vārtsargs Ivars Punnenovs otro dienu pēc kārtas demonstrēja teicamu sniegumu, tomēr viņa un debitanta Oskara Lapinska pārstāvētā Langnavas "Tigers" sestdien cieta zaudējumu Šveices hokeja augstākās līgas (NL) spēlē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Tigers" mājās ar rezultātu 4:5 (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā piekāpās uzbrucēja Denisa Smirnova un aizsarga Sanda Smona pārstāvētajai Ženēvas "Servette" komandai.

Punnenovs spēles laikā atvairīja 39 no 43 pretinieku mestajām ripām, bet "bullīšos" viņš neitralizēja divus no pieciem metieniem. Dienu iepriekš latviešu vārtsargs tika galā ar 46 no 47 "Lugano" hokejistu metieniem.

Tikmēr savu karjerā pirmo NL spēle aizvadīja 19 gadus vecais uzbrucējs Lapinskis, kurš pēdējos piecus gadus pavadījis Langnavas kluba sistēmā. Lapinskis uz ledus pavadītajās trīs minūtēs un 58 sekundēs statistikas ailēs neatzīmējās, cīņu noslēdzot ar negatīvu lietderības koeficientu -1.

Pretinieku rindās Smirnovs 11 minūtēs un 58 sekundēs vienreiz meta pa vārtiem un bloķēja divus metienus, bet Smons desmit minūšu un 18 sekunžu laikā izpildīja divus metienus. Abi latvieši cīņu pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu.

Vēl sestdien uzbrucēja Kaspara Daugaviņa pārstāvētā "Bern" viesos ar 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) zaudēja "Davos" klubam. Daugaviņš, spēlējot 17 minūtes un 22 sekundes, divreiz meta pa vārtiem un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1.

No Latvijas hokejistu pārstāvētajām komandām vislabāk sokas "Tigers", kas ar četriem punktiem divās spēlēs ir sestā starp 13 vienībām. "Servette" ar diviem punktiem divos dueļos ir devītā, tālāk seko Ronalda Ķēniņa pārstāvētā "Lausanne", bet "Bern" ieņem 12.vietu, šīm komandām vienā no trīs cīņās paliekot bez punktiem.

Iepriekšējā sezonā Nacionālās līgas turnīra finālā Ženēvas "Servette" piekāpās "Zug" hokejistiem..