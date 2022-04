Rīgā atgriežas lielākais jauniešu hokeja turnīrs 'Riga Hockey Cup 2022'

Covid-19 divus gadus skāra iecienīto bērnu un jauniešu hokeja turnīru "Riga Hockey Cup", kas pēc divu gadu pauzes atkal pulcēs kuplu jauno hokejistu pulku.

"Riga Hockey Cup" turnīra organizētājs Jānis Jansons atklāj, ka pēdējie divi gadi ir bijuši ļoti smagnēji ar daudz nezināmo, pēdējā brīža izmaiņām, pārplānošanu un turnīru pārcelšanu uz vēlāku laiku. "Arī 2022. gads sākotnēji likās optimistisks, tomēr Ukrainā esošā kara dēļ no turnīra pēdējo nedēļu laikā izstājušās 53 komandas. Kopumā dalību turnīrā ir apstiprinājušas 183 komandas no 17 dalībvalstīm, par ko ir liels prieks. Lai vai kā, šī apņemšanās turpināt Eiropas lielākā jauniešu hokeja turnīra "Riga Hockey Cup 2022" rīkošanu un dot iespēju mūsu jaunajiem hokejistiem sacensties ar vienaudžiem no citām valstīm ir svarīgs iemesls, kāpēc mēs visi esam šeit sapulcējušies. Šī atkal ir iespēja visiem satikties un sportot Rīgā, kā arī ikkatram gūt prieku no tā ko darām! Aicinu visus aktīvi atbalstīt turnīra dalībniekus un apmeklēt sacensību norises vietas — ledus halles, vērot spēlēs un , protams, just līdzi saviem favorītiem! Vēlu veiksmi visiem turnīra dalībniekiem, kā arī viesiem no ārzemēm patīkamu uzturēšanās Rīgā", tā par turnīru un tā nozīmi saka Jānis Jansons.

"LHF vārdā vēlos apsveikt visus dalībniekus, komandas un novēlu viņiem aizraujošas sacensības", pirms sacensībām norāda Latvija Hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis.

Savukārt viens no RHC (Riga Hockey Cup) dalībniekiem-Ričards Lisovskis, kurš šobrīd hokeja gaitas turpina Somijā, turnīru novērtē sekojoši: ""Riga Hockey Cup" uztveru kā ļoti kvalitatīvu turnīru, kurā piedalās dažāda līmeņa komandas no visas Eiropas. Man kā spēlētājam tas nozīmē iegūt jaunu pieredzi spēlējot pret komandām kuras ikdienā nav iespējams satikt ledus laukumos. Spēlējot var izdarīt secinājumu un redzēt savu spēles līmeni, salīdzinot ar pasaules komandām. Šī pieredze palīdz augt un nospraust mērķi nākotnei."

"Riga Hockey Cup" ir lielākais jauniešu turnīrs Eiropā, kas šogad pulcēs aptuveni 8500 dalībnieku un līdzbraucēju no 17 pasaules valstīm — Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovākijas, Čehijas, Zviedrijas, Somijas, Austrijas, Polijas, Lielbritānijas, Vācijas, Dānijas, Ukrainas, Beļģijas, Šveices, Ungārijas, Norvēģijas.

Riga Hockey Cup 2022 turnīri noritēs U-12 AAA, U-12 AA, U-14AAA, U-14AA, U-13, U-15, U-9, U-11, U-16, U-10, U-18, U-20 grupās. Spēles risināsies "Inbox" ledus hallē, "Volvo" ledus hallē, "Ozo" ledus hallē, Jelgavas ledus hallē, Mārupes ledus hallē, "Kurbads" ledus, "Mogo" ledus hallē, Ogres ledus hallē un T/C "Akropole" ledus laukumā.