Rīgā desmito reizi notiks Tretjaka jauno vārtsargu skola

No 15. līdz 23. jūnijam Rīgā jau desmito reizi notiks "Vladislava Tretjaka un Sergeja Naumova starptautiskās vārtsargu skolas" nodarbības.

Šajos gados desmitiem skolas audzēkņu ir guvuši panākumus, veidojot sportista karjeru, ir kļuvuši par augsta līmeņa komandu un savu valstu izlašu dalībniekiem, viņi ir vieni no perspektīvākajiem hokeja vārtsargiem.

Šogad Latvijas galvaspilsētā ieradīsies 40 jaunie vārtsargi – gan no tām valstīm, kur hokejam ir stipras tradīcijas, gan no tām, kur šis sporta veids tikai attīstās. Tostarp no Somijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Spānijas. Kā allaž, skolā mācīsies arī Latvijas sportisti.

Jaunajiem vārtsargiem ir plānotas nodarbības pasaules hokeja leģendas Vladislava Tretjaka vadībā. Pasniedzēju rindās ir arī Latvijas hokeja meistari Andrejs Žagars un Sergejs Naumovs. Atzīmēsim, ka Naumovs šogad trenēja CSKA hokejistus, kuri izcīnīja KHL Gagarina kausu.

Šoreiz skolas treneru un pedagogu sarakstu papildinās arī pieaicināti speciālisti. Ar jaunajiem sportistiem strādās bijušais Krievijas izlases vārtsargs Jegors Podomackis, kurš jau iepriekšējos gados ir vadījis meistarklases, kā arī pieredzējis treneris no Čehijas.

"Mums vienmēr ir ārkārtīgi intensīva treniņu programma, nodarbības ir saplānotas ar minūtes precizitāti. Vienlaikus mēs ar jauniešiem strādājam individuāli, kā saka, personīgi ar katru, – lai visu varētu parādīt un paskaidrot precīzi ar detaļām un sīkumiem, labot kļūdas, sniegt padomus, atbildēt uz jautājumiem. Puišiem tas ir ļoti svarīgi, jo, kad līdzās ir pieredzējis sportists un profesionāls treneris, no kura mācies ātri, vienā elpas vilcienā, tad progress uzreiz ir acīmredzams. Tretjaka skola ir patiešām unikāla parādība ne tikai Eiropas mērogā vien. Žēl, bet vietu skaitu nākas limitēt, un uzņemšana vienmēr beidzas ļoti ātri," stāsta skolas treneris Andrejs Žagars.

Šīs sezonas treniņu programmā tradicionāli ir iekļautas ikdienas nodarbības uz ledus, "uz zemes", kā arī izbraukuma treniņš pie jūras, kur jaunieši pasniedzēju vadībā trenējas brīvā dabā, bet pēc tam sarunājas un atpūšas.

"Pie mums vienmēr ir ļoti pozitīva, draudzīga noskaņa. Ikviens sportists zina, ka saliedēts komandas gars ir tikpat svarīgs kā profesionāli paņēmieni. Tādēļ mēs apzināti tam pievēršam lielu vērību, un mums, par laimi, tas izdodas. Lai gūtu panākumus, vajag nedaudz veiksmes – savukārt tā atnāk, kad esi labā morālā formā. Nākamie svarīgākie panākumu garanti ir neatlaidība un darbs, bez tiem iztikt nav iespējams," ir pārliecināts Andrejs Žagars.