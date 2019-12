'Riga Hockey Cup' pulcēs rekordlielu dalībnieku skaitu

Eiropā lielākais bērnu un jauniešu hokeja turnīrs "Riga Hockey Cup" nākamgad pulcēs rekordlielu dalībnieku skaitu, informē rīkotāji.

"Riga Hockey Cup" 2020. gada pavasarī pulcēs 262 komandas no 23 valstīm Latvijas, Čehijas, Zviedrijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Krievijas, Austrijas, Igaunijas, Ukrainas, Polijas, Somijas, Slovākijas, Ķīnas, Horvātijas, Francijas, Dānijas, Šveices, Norvēģijas, Ungārijas, Lielbritānijas, Vācijas, Nīderlandes un ASV. Turnīra dalībnieku skaits pārsniedz 5000 spēlētāju, bet kopā ar jaunajiem hokejistiem ieradīsies apmēram 4000 liels vecāku un atbalstītāju pulks.

Latviju turnīrā pārstāvēs 75 komandas, bet no ārzemēm viskuplāk būs pārstāvēta Somija ( 29 komandas), Zviedrija (28), Krievija (20), Baltkrievija (16). Pēc ilgāka pārtraukuma dalību ir apstiprinājusi komanda no ASV, divas komandas no Ķīnas, savukārt debitante būs komanda no Horvātijas.

"Riga Hockey Cup" norisināsies piecas nedēļas nogales deviņās vecuma grupās – U-9, U10, U11, U12 (divas divīzijas), U13, U14 (divas divīzijas), U15, U16, U17. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, tika pievienotas divas jaunas vecuma grupas – U9 un U17, ņemot vērā dalībnieku pastiprināto interesi.

"Riga Hockey Cup" nākamgad būs lielākais turnīrs tā pastāvēšanas vēsturē – tiek plānotas vairāk kā 800 spēles, kas norisināsies astoņās ledus arēnās. Sasniegti arī dalībnieku rekordi vairākās grupās, piemēram, otrajā nedēļā U13/U15 grupu turnīrs būs ar 72 komandām, bet piektajā nedēļā U-14 grupā spēlēs 50 komandas.

Šogad organizatori pievērsuši pastiprinātu uzmanību turnīra spēļu kalendāra izstrādei, lai nodrošinātu dalībniekiem maksimālu komfortu un koncentrēšanos spēlēm. "Mūsu mērķis ir organizēt augstākās klases hokeja turnīru, nodrošinot servisu un kvalitāti katrā detaļā, tādēļ turnīrs norisināsies astoņās ledus arēnās, kas ir par divām vairāk nekā pirms gada," norāda turnīra rīkotāju "Riga Cup Events" vadītājs Jānis Jansons. Par galveno arēnu izvēlēta "Inbox Halle" Piņķos.

"RIGA HOCKEY CUP turnīrs plānots izmantot kā platforma, lai rīkotu dažādus starptautiskus seminārus bērnu un jauniešu treneriem, LHF tiesnešiem un iespējams pat vecākiem pieredzes apmaiņai," saka Jansons.

LHF viceprezidents Viesturs Koziols bilst, ka federācija plāno kopā ar turnīra organizatoriem rīkot treneru un tiesnešu seminārus, kuros piedalīsies viesu komandu treneri un dalīsies pieredzē bērnu un jaunatnes hokeja attīstītības tendencēs Eiropā.