Rubīns atzīmējas ar viltīgu metienu, 'Marlies' svin uzvaru AHL spēlē

Uzvaru Amerikas Hokeja līgas (AHL) regulārā čempionāta spēlē svētdien izcīnīja Latvijas izlases aizsarga Kristiāna Rubīna pārstāvētā Toronto "Marlies" komanda, kas 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) viesos pārspēja Līhaivali "Phantoms" vienību.

Kristiāns Rubīns spēles laikā izpildīja divus metienus pa pretinieku vārtiem, nopelnīja divas soda minūtes par novēlotu spēka paņēmienu un spēli pabeidza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.

Hokejists pirmajā trešdaļā atzīmējās ar bīstamu vārtu gūšanas iespēju. Tieši pirms metiena izpildes Rubīns izmanīgi apspēlēja pretinieku hokejistu.

I like this sequence from Kristians Rubins (#44).

His off-the-puck hockey IQ is pretty impressive. He even makes a nice move to get around the defender before he gets the shot off. pic.twitter.com/76r2RGB4E1