Rubīns piesaistīts atkal izveidotajam 'Maple Leafs' rezerves sastāvam

Latvijas hokeja izlases aizsargs Kristiāns Rubīns iekļauts Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Toronto "Maple Leafs" rezerves sastāvā, informē vienība.

Rubīns mēneša sākumā piedzīvoja debiju NHL, kur trīs mačos ar rezultativitāti neizcēlās, iekrājot negatīvu lietderības koeficientu -2. Tiesa, mačā pret Stenlija kausa čempioni Tampabejas "Lightning" Rubīns atzīmējās ar septiņiem spēka paņēmieniem.

Pēc tam Rubīns atgriezās fārmklubā Amerikas Hokeja līgā (AHL), kur šosezon Toronto "Marlies" rindās 17 mačos guvis vienus vārtus, atdevis trīs rezultatīvas piespēles un iekrājis pozitīvu lietderības koeficientu +2.

Ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumus NHL komandās, līga ļauj vienībām veidot sešu spēlētāju lielus rezerves jeb "taxi" sastāvus, no kurienes tās nepieciešamības gadījumā var izraudzīties rezerves spēlētājus. Šāda kārtība pirmo reizi tika ieviesta 2020./2021. gada sezonā, bet svētdien līgas vadība lēma, ka komandas atkal var veidot rezerves sastāvus.

Rubīns ir viens no astoņiem "Maple Leafs" aizsargiem, kuri piedalījās otrdienas rīta treniņā.

Kristian Rubins is also here. He wasn’t at the last two sessions. pic.twitter.com/iCP5UdU2ZP