Savainotais Bļugers vēl neatgriežas 'Canucks' treniņos

Latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers otrdien savainojuma dēļ vēl neatgriezās Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Vankūveras "Canucks" treniņos.

Kā informē "Canucks" apskatnieks Džefs Patersons, latviešu uzbrucējs otrdien nepiedalījās komandas treniņā, tāpēc vēl nav zināms, ar kādu sastāvu Vankūvera sāks jauno sezonu. Komandas pirmais mačs paredzēts naktī uz ceturtdienu savu skatītāju priekšā pret Edmontonas "Oilers".

no Blueger at practice. We’ll get update about opening night later. Due to injuries and cap squeeze, #Canucks have 11 healthy forwards and 5 healthy D at final practice before season opener