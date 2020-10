'Senators' paraksta trīs gadu līgumu ar uzbrucēju Dadonovu

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Otavas "Senators" ceturtdien parakstījusi trīs gadu līgumu ar Krievijas hokejistu Jevgēņiju Dadonovu, ziņo "Senators".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dadonovs iepriekš NHL bija pārstāvējis vienīgi Floridas "Panthers" komandu, bet ceturtdien ar "Senators" noslēdza trīs gadu līgumu par kopējo summu 15 miljoni ASV dolāru (12,8 miljoni eiro).

Pirmajā līguma gadā hokejistam pienāksies 3,5 miljoni dolāru (2,9 miljoni eiro), otrajā gadā uzbrucējs nopelnīs piecus miljonus dolāru (4,27 miljonus eiro), bet 2022./23.gada sezonā viņam pienāksies 6,5 miljoni dolāru (5,55 miljoni eiro).

Pagājušajā sezonā viņš "Panthers" rindās laukumā devās 69 regulārā čempionāta spēlēs un ar 47 punktiem (25+22) bija ceturtais rezultatīvākais hokejists klubā. Ar 25 gūtiem vārtiem viņš bija otrs labākais snaiperis "Panthers", bet 11 "goli" vairākumā bija labākais rādītājs starp visiem Floridas vienības hokejistiem.

"Panthers" sastāvā Dadonovs spēlēja sešas sezonas. 2007.gada drafta 71.izvēle karjeras laikā NHL nospēlējis 281 spēli, kurās iekrājis 202 punktus (91+111). Zīmīgi, ka viņš ir tikai viens no 17 hokejistiem, kuriem "Panthers" komandā izdevies šķērsot 200 gūto punktu robežu. Tāpat viņš ir tikai viens no trim, kuram to izdevies paveikt mazāk nekā 300 spēlēs.

2013./14.gada sezonā viņš kopā ar Krievijas izlasi uzvarēja pasaules čempionātā, bet iepriekš karjerā spēlējis arī Krievijas jauniešu izlasēs.

Dadonovs NHL debitēja 2009./10.gada sezonā, bet pēc trim gadiem Ziemeļamerikā atgriezās Kontinentālajā hokeja līgā, kur divas sezonas pārstāvēja Doņeckas "Donbass", bet pēc tam vēl trīs gadi pavadīti Sanktpēterburgas SKA, ar kuru divreiz izdevās izcīnīt Gagarina kausu.