Pavasaris sporta līdzjutējiem vienmēr asociējies ar izslēgšanas spēļu maratonu. Skatieni īpaši bija pievērsti Ziemeļamerikai, kur NHL un NBA laukumos nereti cīnījās arī Latvijas sportisti. Par "play-off" drāmas simbolu uzskatāma septītā spēle sērijā līdz četrām uzvarām, kad abu komandu spēlētājiem "muguras atdūrušās pret sienu". Šajā vienīgajā mačā izšķiras, kuri pēc spēles līksmos un spers kāroto soli tuvāk čempiona titulam, bet kuriem zaudējums nozīmēs pāragru došanos atvaļinājumā.

Mājiniekiem tikai neliels pārsvars

Nacionālās hokeja līgas (NHL) izslēgšanas spēlēs sērija līdz četrām uzvarām jeb "best-of-seven" formāts pirmoreiz tika ieviests 1938./1939. gada sezonā, un jau pirmajā gadā tas dāvāja līdzjutējiem visplašāko emociju gammu. Pusfināla sērijā starp Bostonas "Bruins" un Ņujorkas "Rangers" ņujorkieši atspēlējās no 0-3, taču septītajā spēlē cieta sāpīgu neveiksmi trešajā papildlaikā. Tikai trīs gadus vēlāk septiņas spēles pirmoreiz bija nepieciešamas Stenlija kausa finālā. 1942. gada finālsērija ir īpaša arī ar to, ka pirmo un vienīgo reizi kādai komandai finālā izdevās atspēlēties no 0-3 un izcīnīt kausu – sērijas septītajā mačā Toronto "Maple Leafs" ar 3:1 pieveica Detroitas "Red Wings". 1945. gadā šīs pašas komandas finālā tikās vēlreiz, un šoreiz no 0-3 atspēlēties izdevās jau "Red Wings", taču izšķirošajā mačā uzvarēja "Maple Leafs" (2:1). Interesanti, ka no 1945. līdz 1950. gadam "Olympia" arēnā Detroitā risinājās piecas septītās spēles.

Stenlija kausa izcīņā septītā spēle kopumā bijusi nepieciešama 177 reizes, no tām 17 – finālā, ieskaitot pagājušās sezonas finālsēriju starp Sentluisas "Blues" un Bostonas "Bruins". Tieši Bostona aizvadījusi visvairāk septīto spēļu NHL vēsturē (28), izcīnot 15 uzvaras (arī tas ir NHL rekords). Elvja Merzļikina Kolumbusas "Blue Jackets" ir vienīgā šā brīža NHL komanda, kura vēl ne reizi nav aizvadījusi sērijas septīto maču, bet Otavas "Senators", ko pārstāv Rūdolfs Balcers, ir visbēdīgākā bilance septītajās spēlēs – 0-6... Lai gan sērijas kalendārs paredz priekšrocības stiprākajai komandai pēc regulārā čempionāta rezultātiem, septītajā spēlē mājinieki uzvarējuši 104, bet viesi – 73 reizes. Nav nemaz tik liela starpība, vai ne?

Četras komandas – "Maple Leafs" (1993), Kolorādo "Avalanche" (2002), "Bruins" (2011) un Losandželosas "Kings" (2014) – vienā pavasarī nospēlējušas trīs septītos mačus, tomēr visos trīs uzvarējušas tikai "Bruins" un "Kings" (Pēdējā visas uzvaras izcīnīja viesos!). 1994., 2011. un 2014. gada "play-off" no 15 dueļiem septiņos bija vajadzīgs septītais mačs, bet 1977. gada pavasaris pagaidām ir pēdējais, kurā nebija nevienas septiņu spēļu sērijas.

Žoltokam 0+4, Ozoliņam –5