Šilova konkurents 'Canucks' komandā ievietots neaizsargāto spēlētāju sarakstā

Latvijas izlases vārtsarga Artūra Šilova konkurents Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubā Vankūveras "Canucks" Spensers Mārtins ievietots neaizsargāto spēlētāju sarakstā, paziņojusi vienība.

Klubs pavēstījis, ka 28 gadus vecā Mārtina iekļaušana neaizsargāto spēlētāju sarakstā veikta ar domu nosūtīt viņu uz fārmklubu Amerikas Hokeja līgā (AHL). Hokejistam ir spēkā vienvirziena līgums līdz nākamās sezonas beigām par nepilniem 800 000 ASV dolāru, bet šobrīd viņu savā rīcībā var paņemt jebkura cita NHL komanda.

