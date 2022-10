Šilovam atvairīti 26 metieni zaudētā AHL mačā

Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs sestdien atvairīja 26 metienus Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā, viņa pārstāvētajai Ebotsfordas "Canucks" komandai piedzīvojot zaudējumu.

"Canucks" mājās ar rezultātu 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā piekāpās Sandjego "Gulls" hokejistiem.

"Bullīšos" Šilovs piekāpās tikai vienā no četriem metieniem, taču ar to nebija gana, jo neviens no latvieša komandas biedriem savu metienu nerealizēja.

Šajā sezonā Šilovs vārtus sargājis piecos mačos, kuros izcīnījis divas uzvaras, vidēji ielaidis 3,4 ripas un atvairījis 87,4% metienu.

Neveiksmi sestdien piedzīvoja arī aizsarga Kristiāna Rubīna pārstāvētā Belevilas "Senators" vienība, kas mājās ar 2:8 (0:3, 1:5, 1:0) zaudēja Rokfordas "IceHogs".

Rubīns šajā duelī statistikas ailēs neatzīmējās, taču bija viens no diviem "Senators" hokejistiem, kurš cīņu pabeidza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. Šosezon latvietis astoņās spēlēs guvis vienus vārtus, atdevis vienu rezultatīvu piespēli un iekrājis pozitīvu lietderības koeficientu +1.

"Senators" ar septiņiem punktiem astoņās spēlēs ir ceturtā Ziemeļu divīzijā, kamēr "Canucks" ar septiņiem punktiem sešās cīņās ieņem piekto pozīciju Klusā okeāna divīzijā.

Šajā sezonā visas komandas AHL regulārajā čempionātā aizvadīs 72 mačus.